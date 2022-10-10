Очільник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив, що Росія випустила 6 ракет по території Хмельницької області. Повідомляється, що 3 ракети були збиті силами ППО.

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ППО збила 3 ворожі ракети

Російські ракети ліквідували над Волочиською, Староушицькою та Полонською громадами.

Водночас ще 3 ракети влучили в об'єкт критичної інфраструктури у Хмельницькому. Унаслідок цього в Хмельницькому було відсутнє електропостачання та призупинено водопостачання.

Завдяки оперативному реагуванню наших служб електропостачання уже частково відновлено. Плануємо, що до кінця дня зможемо повністю відновити нормальний режим роботи усіх мереж,

– повідомив Гамалій.

Росія випустила понад 80 ракет

Генштаб ЗСУ повідомив, що під час масового обстрілу Росія використала 84 крилаті ракети та 24 безпілотники, з яких 13 – іранські "Шахід-136".

Українським підрозділам ППО вдалося знищити 56 цілей. Серед них 43 крилаті ракети та 13 БпЛА, з яких 10 типу "камікадзе".

У ДСНС повідомили, що внаслідок терористичних обстрілів загинуло 11 людей, ще 64 – травмовано. Речниця ДСНС Світлана Водолага підтвердила смерть шести людей внаслідок ракетного удару по Києву. Також відомо про 50 постраждалих.

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