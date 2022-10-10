Відповідну інформацію повідомив глава Хмельницької обласної військової адміністрації. Вибухи на Хмельниччині пролунали орієнтовно о 9 годині ранку 10 жовтня.

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Росіяни вдарили по Хмельниччині

Є влучання по об'єктах критичної інфраструктури Хмельниччини,

– розповів Гамалій.

За його словами, у регіоні вранці 10 жовтня працювала система протиповітряної оборони.

У Хмельницькому немає світла

Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин повідомив, що в результаті масованого ракетного обстрілу російськими терористами:

пошкоджено один із об'єктів критичної інфраструктури;

в кількох будинках повилітали вікна;

постраждалих немає.

Наразі відсутнє електропостачання, не працює електротранспорт, призупинене водопостачання, не працюють світлофори,

– заявив Олександр Симчишин.

За словами міського голови, лікарні заживлені від власних дизель-генераторів. Симчишин додав, що всі служби зможуть оперативно ліквідувати пошкодження тільки після завершення повітряної тривоги.

Варто пригадати, що російські окупанти вранці 10 жовтня атакували Рівненську, Львівську, Тернопільську, Хмельницьку, Дніпропетровську, Житомирську, Полтавську, Харківську, Миколаївську, Сумську, Івано-Франківську, Київську області та Києві. Через це президент Володимир Зеленський звернувся до українців.

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