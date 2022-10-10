Загроза нових ракетних ударів

Про це близько 16:00 повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Він також попередив про зліт літаків в Астрахані.

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Кораблі Росії перезарядилися і вийшли в Чорне море. Також готується зліт авіації в Астрахані,

– повідомив Кім.

Масовані атаки по Україні: головне

За даними Повітряних Сил ЗСУ окупанти атакували Україну з акваторії Чорного моря та з Каспійського регіону. Відомо, що російські військові зранку 10 жовтня вдарили по Україні:

ракетами Х-101, Х-555 з району Каспію з 11 літаків-ракетоносців стратегічної бомбардувальної авіації Ту-95 та Ту-160;

крилатими ракетами "Калібр" – із кораблів у Чорному морі;

оперативно-тактичними ракетними комплексами "Іскандер" з наземного базування з різних напрямків;

ракетами зенітних ракетних комплексів С-300 та реактивною системою залпового вогню "Торнадо-С".

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