Загроза нових ракетних ударів
Про це близько 16:00 повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Він також попередив про зліт літаків в Астрахані.
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Кораблі Росії перезарядилися і вийшли в Чорне море. Також готується зліт авіації в Астрахані,
– повідомив Кім.
Масовані атаки по Україні: головне
За даними Повітряних Сил ЗСУ окупанти атакували Україну з акваторії Чорного моря та з Каспійського регіону. Відомо, що російські військові зранку 10 жовтня вдарили по Україні:
- ракетами Х-101, Х-555 з району Каспію з 11 літаків-ракетоносців стратегічної бомбардувальної авіації Ту-95 та Ту-160;
- крилатими ракетами "Калібр" – із кораблів у Чорному морі;
- оперативно-тактичними ракетними комплексами "Іскандер" з наземного базування з різних напрямків;
- ракетами зенітних ракетних комплексів С-300 та реактивною системою залпового вогню "Торнадо-С".
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