Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий сообщил, что Россия выпустила 6 ракет по территории Хмельницкой области. Сообщается, что 3 ракеты были сбиты силами ПВО.

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ПВО сбила 3 вражеских ракеты

Российские ракеты ликвидировали над Волочисской, Староушицкой и Полонской общинами.

В то же время еще 3 ракеты попали в объект критической инфраструктуры в Хмельницком. В результате в Хмельницком отсутствовало электроснабжение и приостановлено водоснабжение.

Благодаря оперативному реагированию наших служб электроснабжение уже частично восстановлено. Планируем, что до конца дня сможем полностью восстановить нормальный режим работы всех сетей,

– сообщил Гамалий.

Россия выпустила более 80 ракет

Генштаб ВСУ сообщил, что во время массового обстрела Россия использовала 84 крылатых ракеты и 24 беспилотника, из которых 13 – иранские "Шахид-136".

Украинским подразделениям ПВО удалось уничтожить 56 целей. Среди них 43 крылатых ракеты и 13 БпЛА, из которых 10 типа "камикадзе".

В ГСЧС сообщили, что в результате террористических обстрелов погибли 11 человек, еще 64 – травмированы. Спикер ГСЧС Светлана Водолага подтвердила смерть шести человек в результате ракетного удара по Киеву. Также известно о 50 пострадавших.

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