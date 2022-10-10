О повреждении построек столичного вуза сообщил ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Владимир Бугров. О частичном разрушении бизнес-центра сообщило издание "Радио Свобода", передает 24 канал.

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Повреждения зданий университета и бизнес-центра

Часть из, по меньшей мере, 83 ракет, выпущенных россиянами утром 10 октября, попала в три района Киевской области. В частности, около 8:30 враг ударил по самому центру украинской столицы.

Как сообщил ректор КНУ имени Тараса Шевченко, сооружения возглавляемого им вуза в результате российских обстрелов получили повреждения. Однако самое главное – люди уцелели.

Сооружения повреждены. Люди целые. Переходим на дистанционку и работаем на Победу! Все будет Украина,

– написал Владимир Бугров в телеграме.

В то же время, издание "Радио Свобода" обнародовало видео последствий удара оккупантов одного из столичных бизнес-центров. Как пишет "НВ", речь идет о здании 101 Tower. На видео видно, что в здании выбило окна.

Заметим, что россияне намеренно стреляют не только по энергетическим объектам, но и по обычным гражданским сооружениям, пытаясь убить как можно больше украинцев. Поэтому призываем граждан соблюдать осторожность и находиться в укрытиях во время воздушной тревоги.

Напомним, что по сообщению главы Киевской ОВА Алексея Кулебы, в результате российских ударов по критической и гражданской инфраструктуре Киевской области 10 октября, есть погибшие и пострадавшие. Люди находятся под завалами, количество сбитых ракет и пострадавших в настоящее время уточняется.

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