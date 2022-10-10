Про ушкодження будівель столичного вишу повідомив ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Бугров. Про часткове руйнування бізнес-центру повідомило видання "Радіо Свобода", передає 24 канал.

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Пошкодження будівель університету та бізнес-центру

Частина зі щонайменше 83 ракет, випущених росіянами вранці 10 жовтня, влучила у три райони Київщини. Зокрема, близько 8:30 ворог вдарив по самісінькому центру української столиці.

Як повідомив ректор КНУ імені Тараса Шевченка, споруди очолюваного ним вишу унаслідок російського обстрілу зазнали пошкоджень. Проте, найголовніше, – люди вціліли.

Споруди ушкоджені. Люди цілі. Переходимо на дистанційку і працюємо на Перемогу! Все буде Україна,

– написав Володимир Бугров у телеграмі.

Водночас, видання "Радіо Свобода" оприлюднило відео наслідків удару окупантів для одного зі столичних бізнес-центрів. Як пише "НВ", мовиться про будівлю 101 Tower. На відео видно, що у будівлі повибивало вікна.

Зауважимо, що росіяни умисно б'ють не лише по енергетичних об'єктах, а й по звичайних цивільних спорудах, намагаючись вбити якомога більше українців. Тому закликаємо громадян бути обережними й перебувати в укриттях під час повітряної тривоги.

Нагадаємо, що за повідомленням очільника Київської ОВА Олексія Кулеби, унаслідок російських ударів по критичній та цивільній інфраструктурі Київщини 10 жовтня, є загиблі та постраждалі. Люди перебувають під завалами, кількість збитих ракет та потерпілих наразі уточнюється.

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