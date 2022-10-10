Ракетних ударів завдали по критичній та цивільній інфраструктурі. Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

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За словами Кулеби, внаслідок атаки є постраждалі – вони знаходяться під завалами. На місцях працюють рятувальники та необхідні служби, щоб якнайшвидше врятувати людей.

В області працює ППО. Кількість збитих ракет уточнюється,

– зазначив очільник регіону.

Кулеба додав, що також можливі перебої зі зв‘язком, електрикою та водопостачанням. Тому подбайте про заряджені телефони, павербанки та запасіться водою.

Окрім цього, будьте в укриттях, не фотографуйте та не знімайте місця ураження.

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