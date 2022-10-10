Разом з тим, частину з них вдалось збити українській протиповітряній обороні. Про це офіційно повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

Читайте також На Івано-Франківщині зафіксували удари по об‘єктах критичної інфраструктури

Ракетні удари росіян по Львівській області 10 жовтня

За інформацією Козицького, станом на 10:57 10 жовтня, під час масованого ракетного обстрілу росіян України, лише по Львівській області окупанти вгатили 15 ракетами. Частину з них ліквідувала ППО, проте точної кількості знешкоджених ракет наразі невідомо.

Повітряна тривога триває, залишайтесь в укриттях,

– наголосив очільник Львівської ОВА.

Раніше Козицький повідомляв, що частина ракет все ж вдарила по об'єктах енергетичної інфраструктури Львівської області, а більше інформації пообіцяли оприлюднити згодом. Унаслідок обстрілу, обласний центр частково залишився без електроенергії.

Актуальна ситуація у решті регіонів: коротко

Від ранку 10 жовтня, окрім Львівщини, вибухи було чутно одразу у низці регіонів України, зокрема, у таких областях:

Рівненській;

Хмельницькій;

Тернопільській;

Дніпропетровській;

Полтавській;

Житомирській;

Миколаївській;

Харківській;

Сумській;

Київській та безпосередньо у столиці.

При цьому, у Кривому Розі та на Рівненщині місцева влада заявила, що вибухи – це результат роботи української ППО.

На жаль, уже відомо про загиблих та постраждалих цивільних у декількох регіонах України. На тлі масованих обстрілів, до українців терміново звернувся президент Володимир Зеленський.

Він зауважив, що у російських окупантів є дві цілі – об'єкти енергетичної інфраструктури по всій Україні та люди, звичайні українці.

Водночас, заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що попередньо, станом на 11:34, росіяни загалом вгатили по Україні 83 ракетами, 43 з них вдалося збити. Проте, дані ще уточнюються.

До теми – термінове звернення Зеленського через масовані ракетні удари росіян 10 жовтня: дивіться відео