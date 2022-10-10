Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. Інформації про постраждалих чи жертв немає.

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На Івано-Франківщині є удари

За словами Онищук, зафіксували удари по об‘єктах критичної інфраструктури в області.

Більше інформації згодом,

– наголосила вона.

Також жителів Івано-Франківщини просять залишатись в укриттях, оскільки є загроза нових ракетних ударів.

"Не поширюйте жодних фото, відео та припущень, не допомагайте ворогу", – додала Онищук.

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків підтвердив прильоти по Івано-Франківській області. Він зауважив, що у самому місті все спокійно.

"Будь ласка, перебувайте в укриттях! Довіряйте лише офіційним джерелам інформації! У разі влучань не фотографуйте на не поширюйте фото/відео наслідків ударів!" – підкреслив Марцінків.

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