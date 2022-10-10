Об этом сообщила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук. Информации о пострадавших или жертвах нет.

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В Ивано-Франковской области есть удары

По словам Онищук, зафиксировали удары по объектам критической инфраструктуры в области.

Больше информации позже,

– подчеркнула она.

Также жителей Ивано-Франковской области просят оставаться в укрытиях, поскольку есть угроза новых ракетных ударов.

"Не распространяйте никаких фото, видео и предположений, не помогайте врагу", – добавила Онищук.

Городской глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив подтвердил прилеты по Ивано-Франковской области. Он заметил, что в самом городе все спокойно.

"Пожалуйста, находитесь в укрытиях! Доверяйте лишь официальным источникам информации! В случае попаданий не фотографируйте и не распространяйте фото/видео последствий ударов!" – подчеркнул Марцинкив.

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