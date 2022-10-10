З'являється інформація про упродовж ранку 10 жовтня про вибухи в різних регіонах України. На Рівненщині та у Кривому Розі місцева влада заспокоїла жителів та наголосила, що працює ППО.

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Що відомо про обстріли Рівного та Кривого Рогу

Олександр Вілкул підтвердив близько 11 години, що у Кривому Розі працює ППО – є збиті ракети, повідомив керівник військової адміністрації. Повітряна тривога продовжує тривати, усім слід залишатись в укриттях.

На Рівненщині чути також звуки вибухів. Мер Рівного Олександр Третяк повідомив про роботу ППО. В області, як і по всій Україні, триває повітряна тривога. Керівник Рівненської ОВА Василь Коваль також наголосив, що працює ППО.

Нагадаємо, Зеленський звернувся до громадян України через масовану атаку. Президент сказав, що в окупантів є 2 цілі.

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