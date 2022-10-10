Ракетные удары нанесли по критической и гражданской инфраструктуре. Об этом сообщил глава Киевской ОВ Алексей Кулеба.

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В Киевской области есть прилеты

По словам Кулебы, в результате атаки пострадали – они находятся под завалами. На местах работают спасатели и необходимые службы, чтобы как можно быстрее спасти людей.

В области работает ПВО. Количество сбитых ракет уточняется,

– отметил глава региона.

Кулеба добавил, что возможны перебои со связью, электричеством и водоснабжением. Поэтому позаботьтесь о заряженных телефонах, павербанках и запаситесь водой.

Кроме того, будьте в укрытиях, не фотографируйте и не снимайте места поражения.

Кулеба рассказал о ситуации в Киевской области: смотрите видео

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