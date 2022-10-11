Росія зазнає поразок на фронті, тому продовжує воювати з мирним населенням. ДСНС опублікувала найважливішу інформацію про наслідки масованих обстрілів 10 жовтня.
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Ліквідація пожеж по всій Україні
За словами ДСНС, росіяни влучили по об'єктах критичної та цивільної інфраструктури у 12 областях та місті Києві. Загалом спалахнуло понад 30 пожеж, але їх вдалось оперативно ліквідувати.
До гасіння полум'я залучили понад тисячу рятувальників та близько 120 одиниць техніки ДСНС.
Рятувальники приборкують вогонь: дивіться фото ДСНС
Ситуація з електропостачанням
Станом на 07:00 11 жовтня залишається знеструмленим 301 населений пункт. Зокрема, у таких областях:
- Київській;
- Львівській;
- Сумській;
- Тернопільській;
- Хмельницькій.
Для забезпечення електропостачання працюють 22 електростанції:
- 15 з них підтримують електрику в закладах охорони здоров'я
- 7 електростанцій залучені до обслуговування об'єктів критичної інфраструктури.
Енергетики повідомляють, що відновили електропостачання у 3 571 населеному пункті у Полтавській, Сумській, Тернопільській, Львівській, Київській та Хмельницькій областях.
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Масована атака на Україну 10 жовтня
- О 08:30 "прилетіло" в столицю. Ракети влучили в Шевченківський та Солом'янський райони міста Києва, цю інформацію підтвердила місцева влада. Згодом ворог атакував інші райони столиці – постраждала цивільна інфраструктура. Ввечері стало відомо, що є жертви серед мирного населення.
- Під час повітряної тривоги близько 9 години пролунали вибухи в Хмельницькому, Житомирі та Тернополі. Місцева влада повідомила, що працює ППО.
- Згодом стало відомо про вибухи в інших регіонах України, зокрема у Львові, Кременчуці, Кривому Розі, Одесі, Харкові, Конотопі та інших містах. Детально читайте у матеріалі 24 каналу.
- Українська влада одразу відреагувала на ситуацію. Президент Володимир Зеленський записав термінове відеозвернення, у якому сказав, що росіяни атакують електромережі та хочуть знищити українців; а глава МЗС Кулеба повідомив, що повертається з турне Африкою, аби сконтактувати з міжнародними партнерами щодо ситуації.
Варте уваги – деталі масованого обстрілу українських міст від Зеленського: дивіться відео