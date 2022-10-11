Росія зазнає поразок на фронті, тому продовжує воювати з мирним населенням. ДСНС опублікувала найважливішу інформацію про наслідки масованих обстрілів 10 жовтня.

Читайте також Знову довели, що є терористами, – Кислиця вказав на кривавий слід за Росією у Генасамблеї ООН

Ліквідація пожеж по всій Україні

За словами ДСНС, росіяни влучили по об'єктах критичної та цивільної інфраструктури у 12 областях та місті Києві. Загалом спалахнуло понад 30 пожеж, але їх вдалось оперативно ліквідувати.

До гасіння полум'я залучили понад тисячу рятувальників та близько 120 одиниць техніки ДСНС.

Рятувальники приборкують вогонь: дивіться фото ДСНС

Зверніть увагу! За попередньою інформацією, загинуло 19 людей. Ще 105 осіб були травмовані.

Ситуація з електропостачанням

Станом на 07:00 11 жовтня залишається знеструмленим 301 населений пункт. Зокрема, у таких областях:

Київській;

Львівській;

Сумській;

Тернопільській;

Хмельницькій.

Для забезпечення електропостачання працюють 22 електростанції:

15 з них підтримують електрику в закладах охорони здоров'я

7 електростанцій залучені до обслуговування об'єктів критичної інфраструктури.

Енергетики повідомляють, що відновили електропостачання у 3 571 населеному пункті у Полтавській, Сумській, Тернопільській, Львівській, Київській та Хмельницькій областях.

Читайте також У Запоріжжі пролунали вибухи: ворог атакував інфраструктуру

Масована атака на Україну 10 жовтня

О 08:30 "прилетіло" в столицю. Ракети влучили в Шевченківський та Солом'янський райони міста Києва, цю інформацію підтвердила місцева влада. Згодом ворог атакував інші райони столиці – постраждала цивільна інфраструктура. Ввечері стало відомо, що є жертви серед мирного населення.

Під час повітряної тривоги близько 9 години пролунали вибухи в Хмельницькому, Житомирі та Тернополі. Місцева влада повідомила, що працює ППО.

Згодом стало відомо про вибухи в інших регіонах України, зокрема у Львові, Кременчуці, Кривому Розі, Одесі, Харкові, Конотопі та інших містах. Детально читайте у матеріалі 24 каналу .

. Українська влада одразу відреагувала на ситуацію. Президент Володимир Зеленський записав термінове відеозвернення, у якому сказав, що росіяни атакують електромережі та хочуть знищити українців; а глава МЗС Кулеба повідомив, що повертається з турне Африкою, аби сконтактувати з міжнародними партнерами щодо ситуації.

Варте уваги – деталі масованого обстрілу українських міст від Зеленського: дивіться відео