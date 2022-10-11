Свій виступ дипломат почав зі слів про масові ракетні обстріли України. Сергій Кислиця зазначив, що серед тих, кого вбила Росія, є члени його родини.

Зверніть увагу Генасамблея ООН відмовила Росії в таємному голосуванні за резолюцію щодо України

Росія прагне повернути світ у 30-ті роки минулого століття

Сергій Кислиця з трибуни Генасамблеї розповів про 84 запущені Росією ракети, частина з яких влучила в енергетичні об’єкти, житлові будинки, школи та університети, музеї тощо і зазначив, що російське міноборони визнало ці об'єктами своїми нібито законними цілями.

Навмисне націлювання на цивільне населення є воєнним злочином. Завдавати ракетних ударів по мирним жителям, які сплять у своїх домівках або поспішають на роботу, дітям, які йдуть до шкіл, Росія ще раз довела, що вона є терористичною державою, яку необхідно стримувати найсильнішими способами,

– наголосив Кислиця.

Дипломат наголосив, що Росія намагається відновити так звану "доктрину Брежнєва", яка передбачає втручання у внутрішні справи країн, які перебувають "під її зоною впливу". Хоч і президент СРСР Михайло Горбачов визнавав несумісність цієї доктрини зі Статутом ООН, Росія продовжує її реанімовувати.

Постпред України порівняв дії Росії з діями нацистської Німеччини у 1930-х роках, коли вона за допомогою "референдумів" здійснювала аншлюс. Кремль прагне повернути світ у ті часи. За словами Кислиці, зараз ООН на переломному шляху – або організація відновить довіру до себе, або остаточно зазнає краху, що матиме катастрофічні наслідки.

Також постпред України вказав на кривавий слід, який тягнеться за російською делегацією.

За російською делегацією, коли вона входить до Генеральної Асамблеї, залишається кривавий слід; і зал наповнений запахом тліючої людської плоті. Це те, що ми занадто довго терпіли в Сирії, це те, що відбувається сьогодні в Україні. Той самий диктатор у Кремлі, ті самі російські генерали, відомі тактикою випаленої землі у війнах у Сирії та Чечні, а сьогодні в Україні,

– підкреслив Кислиця.

Також дипломат укотре наголосив, що Росія незаконно перебуває у Радбезі ООН, адже після розпаду СРСР вона оголосила себе правонаступницею країни і замінила її у Радбезі серед постійних членів.

Зверніть увагу! На Генасамблеї голосуватимуть за резолюцію щодо України, яка передбачає визнання необхідності компенсаційного механізму, через який зобов’язання з виплати репарацій може бути реалізоване. Росія наполягала на закритому голосуванні щодо резолюції, однак Генасамблея більшістю голосів відкинула ідею росіян.

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