Свое выступление дипломат начал со слов о массовых ракетных обстрелах Украины. Сергей Кислица отметил, что среди тех, кого убила Россия, члены его семьи.
Генассамблея ООН отказала России в тайном голосовании за резолюцию по Украине
Россия стремится вернуть мир в 30-е годы прошлого столетия
Сергей Кислица с трибуны Генассамблеи рассказал о 84 запущенных Россией ракетах, часть из которых попала в энергетические объекты, жилые дома, школы и университеты, музеи и т.д. и отметил, что российские минобороны признали эти объекты своими якобы законными целями.
Намеренное нацеливание на гражданское население является военным преступлением. Наносить ракетные удары по мирным жителям, спящим в своих домах или спешащим на работу, детям, которые идут в школы, Россия еще раз доказала, что она является террористическим государством, которое необходимо сдерживать сильнейшими способами,
– подчеркнул Кислица.
Дипломат подчеркнул, что Россия пытается восстановить так называемую "доктрину Брежнева", которая предусматривает вмешательство во внутренние дела находящихся "под ее зоной влияния" стран. Хотя и президент СССР Михаил Горбачев признавал несовместимость этой доктрины с Уставом ООН, Россия продолжает ее реанимировать.
Постпред Украины сравнил действия России с действиями нацистской Германии в 1930-х годах, когда она с помощью референдумов осуществляла аншлюс. Кремль стремится вернуть мир в те времена. По словам Кислицы, сейчас ООН на переломном пути – либо организация восстановит доверие к себе, либо окончательно терпит крах, что будет иметь катастрофические последствия.
Также постпред Украины указал на кровавый след, тянущийся за российской делегацией.
За российской делегацией, когда она входит в Генеральную Ассамблею, остается кровавый след; и зал наполнен запахом тлеющей человеческой плоти. Это то, что мы слишком долго терпели в Сирии, это то, что происходит сегодня в Украине. Тот же диктатор в Кремле, те же российские генералы, известные тактикой выжженной земли в войнах в Сирии и Чечне, а сегодня в Украине,
– подчеркнул Кислица.
Также дипломат в очередной раз подчеркнул, что Россия незаконно находится в Совбезе ООН, ведь после распада СССР она объявила себя правопреемницей страны и заменила ее в Совбезе среди постоянных членов.