У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомили про атаку на Київ. Міністр культури України Олександр Ткаченко показав фото на відео наслідків ударів.

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За словами Ткаченка, росіяни пошкодили центр міста, зокрема заклади культури та освіти.

Національний університет Шевченка, музей Ханенків, музей імені Тараса Шевченка, парк імені Тараса Шевченка. Інформацію про постраждалих уточнюємо,

– написав міністр про постраждалі об'єкти.

Він наголосив, що "нелюди (росіяни – 24 канал) воюють проти мирних мешканців та української культури". Обстріли продовжуються, тому варто залишатися в укриттях.

Фото та відео наслідків удару по столиці: телеграм-канал Олександра Ткаченка

Нагадаємо, радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов розповів, що у Шевченківському районі Києва загинули 8 людей. Ще 24 мирних українці зазнали поранень.

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