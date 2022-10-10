Відповідну інформацію повідомили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Відомо, що російські окупанти здійснили масову ракетну атаку по Україні.

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У Києві росіяни влучили в об'єкти інфраструктури

У столиці – кілька влучань в об'єкти критичної інфраструктури міста. Є постраждалі. Всі служби на місцях, працюють,

– повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Радник міністра МВС Ростислав Смірнов повідомив, що внаслідок удару по центру Києва загинули 8 осіб, ще 24 отримали поранення. Також загорілись шість автомобілів, ще 15 пошкоджено.

Росія вдарила ракетою біля вокзалу: потяги затримуються

Голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін розповів, що одна з ракет влучила близько Центрального залізничного вокзалу Києва. Там розбиті вікна, легкі пошкодження. На щастя, люди не постраждали.

Окрім цього, Укрзалізниця попередила про можливість затримки поїздів західного напрямку у зв'язку з ушкодженням контактної мережі.

Резервні тепловози вже готуються забезпечити безперервний рух,

– повідомили в компанії.

Укрзалізниця також підтвердила, що:

вибухова хвиля пошкодила вікна будівлі центрального вокзалу у Києві;

вокзал працює, висадка та посадка на поїзди проводиться через західний та східний підземні переходи, які водночас виконують роль укриття.

Окрім того, очільник Київської ОВА Олексій Кулеба пояснив, що на Київщині працює система протиповітряної оборони. Також є інформація про збиті ракети.

Варто пригадати, що російські окупанти здійснили масовий ракетний обстріл України. Вдарили по багатьох областях України. Детальніше про трагічний ранок 10 жовтня читайте за посиланням.

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