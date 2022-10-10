Соответствующую информацию сообщили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Известно, что российские оккупанты совершили массовую ракетную атаку по Украине.

Читайте также В результате ракетных ударов по Киеву есть травмированные и погибшие

В Киеве россияне попали в объекты инфраструктуры

В столице – несколько попаданий в объекты критической инфраструктуры города. Есть пострадавшие. Все службы на местах, работают,

– сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Советник министра МВД Ростислав Смирнов сообщил, что в результате удара по центру Киева погибли 8 человек, еще 24 получили ранения. Также загорелись шесть автомобилей, еще 15 повреждены.

Россия ударила ракетой возле вокзала: поезда задерживаются

Председатель правления Укрзализныци Александр Камышин рассказал, что одна из ракет попала около Центрального железнодорожного вокзала Киева. Там разбиты окна, легкие повреждения. К счастью, люди не пострадали.

Кроме того, Укрзализныця предупредила о возможности задержки поездов западного направления в связи с повреждением контактной сети.

Резервные тепловозы уже готовятся обеспечить непрерывное движение,

– сообщили в компании.

Укрзализныця также подтвердила, что:

взрывная волна повредила окна здания центрального вокзала в Киеве;

вокзал работает, высадка и посадка на поезда производится через западный и восточный подземные переходы, которые одновременно выполняют роль укрытия.

Кроме того, глава Киевской ОВА Алексей Кулеба пояснил, что в Киевской области работает система противовоздушной обороны. Также есть информация о сбитых ракетах.

Стоит вспомнить, что российские оккупанты осуществили массовый ракетный обстрел Украины. Ударили по многим областям Украины. Подробнее о трагическом утре 10 октября читайте по ссылке.

Смотрите также – что происходит в Украине на утро 10 октября: видео