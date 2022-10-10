В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщили об атаке на Киев. Министр культуры Александр Ткаченко показал фото и видео последствий ударов.

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Как выглядит столица после массированного ракетного обстрела

По словам Ткаченко, россияне повредили центр города, в частности, учреждения культуры и образования.

Национальный университет Шевченко, музей Ханенко, музей имени Тараса Шевченко, парк имени Тараса Шевченко. Информацию о пострадавших уточняем,

– написал министр о пострадавших объектах.

Он подчеркнул, что "нелюди (россияне – 24 канал) воюют против мирных жителей и украинской культуры". Обстрелы продолжаются, поэтому следует оставаться в укрытиях.

Фото и видео последствий удара по столице: телеграм-канал Александра Ткаченко

Напомним, советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов рассказал, что в Шевченковском районе Киева погибли 8 человек. Еще 24 мирных украинца получили ранения.

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