Як повідомив об 07:39 глава Вінницької ОВА Сергій Борзов, росіяни завдали удару дронами-камікадзе Шахід-136. По Ладижинській ТЕС окупанти випустили два такі безпілотники.

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Усі служби працюють

За повідомленнями міської ради, на місці працюють усі відповідні служби. Місцевих мешканців просять дотримуватися заходів безпеки під час повітряної тривоги. Тож щойно пролунали сирени, слід негайно йти до укриття та перебувати там доти, поки не буде відбою.

Зауважимо, що повітряну тривогу на Вінниччині оголосили об 06:52. На той момент це була єдина область України, за винятком Луганщини, де сирени не вщухають ще з квітня, де лунали сирени. Уже об 07:21 карта повітряних тривог почала активніше "червоніти". Станом на 08:00 про ймовірну небезпеку з неба попереджали більшу частину України.

На той момент сирени не лунали лише у Львівській, Закарпатській, Тернопільській, Рівненській, Волинській, Івано-Франківській областях.



Карта повітряних тривог станом на 08:05 / Скриншот