Вперше держава-терористка застосувала дрони-камікадзе 20 вересня. В ефірі національного телемарафону очільниця пресцентру ОК "Південь" Гуменюк розповіла, що лише на Півдні України близько 50 БПЛА вдалось збити.

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Як ЗСУ справляються з ворожими безпілотниками

За словами Наталії Гуменюк, Збройні Сили готові до будь-яких "сюрпризів" зі сторони окупантів. Російська зброя не така страшна, як може здаватися, до того ж Силам протиповітряної оборони вдалось підібрати до неї підхід.

Не такий страшний той Shahed, як його малюють. У нашій зоні відповідальності станом на вчорашній день (6 жовтня – 24 канал) від 20 вересня у нас було 49 збивань і 24 влучання,

– заявила Гуменюк.

Вона зазначила, що влучання не завжди були результативними, тому що окупанти часто потрапляли іранськими дронами у воду та в берегову лінію. Не завжди загарбникам вдавалось зчинити такої шкоди Україні, яку вони планували.

Що про збивання дронів-камікадзе кажуть у Генштабі

Начальника Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу 6 жовтня заявив, що з 30 вересня війська Росії застосували 46 дронів-камікадзе Shahed-136. Ними окупанти хотіли уразити об'єкти військової та цивільної інфраструктури. Однак ЗСУ вдалось ліквідувати 24 БПЛА – це понад 60 відсотків від загальної кількості.

Чи вплинуть безпілотники на перебіг війни

Інститут з вивчення війни аналізував, як іранські безпілотники можуть допомогти Росії у цій війні. Shahed-136 не настільки потужні, як HIMARS, тому, ймовірно, вони суттєво не вплинуть на ситуацію на фронті.

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Нагадаємо, ворог 6 жовтня вперше атакував дронами-камікадзе Харківщину. Відомо, що загарбники поцілили в промислову зону, де не було людей. Спалахнули масштабні пожежі, але вогонь оперативно ліквідували.

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