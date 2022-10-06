Про це 24 каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко. За її словами, перші три вибухи було чутно о пів на 3 ночі в Основ'янському районі Харкова. Ще один – о 5 ранку.

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Відомо, що дрони вдарили у промислову зону, де не було людей. Але сталися великі пожежі, які вдалося загасити.

Правоохоронці вилучили деталі безпілотника. Вдалося знайти і двигун, і плати, і маркування, за яким стало зрозуміло, що це іранські дрони.

Офіційно це перший такий обстріл по Харкову. Але нещодавно були прильоти в Салтівський район з чогось схожого. Тоді не вдалося точно встановити, що це було. Фрагменти виявилися надто маленькими – лише кілька деталей з іноземними надписами,

– зазначила Черненко.

Загалом окупанти регулярно обстрілюють територію Харківщини. Були прильоти по всій лінії фронту. Відомо про трьох постраждалих цивільних.

На деокупованих територіях Харківщини знайшли 22 катівні

Як наголошує Черненко, з часу деокупації Харківщини правоохоронці знайшли тіла 534 цивільних людей. Серед них – 19 загиблих дітей. Тіла 29 людей ще не вдалося ідентифікувати.

Крім того, правоохоронці продовжують досліджувати катівні, які росіяни облаштували на раніше окупованих територіях. Одну з них загарбники зробили на базі відпочинку поблизу від Борової – там знайшли тіла 2 людей з ознаками насильницької смерті.

Це вже 22 катівня, яку ми виявили та оглянули на деокупованих територіях Харківської області. Майже у всіх великих містах та населених пунктах, де були військові російської армії, вони облаштовували такі місця для утримання та катування людей,

– зазначив начальник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.

Він підкреслив, що найчастіше окупанти пускали струм через тіла полонених і жорстоко їх били. Були й інші жахливі факти катувань.

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Росіяни катували цивільних на Харківщині

Російські окупанти по-звірячому ставилися до місцевого населення на раніше окупованих територіях у Харківщині. Так, в одному з будинків у селищі Піски-Радьківські правоохоронці знайшли катівню. Там була коробка із вирваними золотими зубними протезами.

Утім, журналісти видання Bild, які побували в селі, сумніваються, що росіяни виривали золоті протези у полонених. Вони підтвердили, що бачили катівні у селі. Але ситуація з протезами неоднозначна – один з місцевих жителів, який працює стоматологом, заявив, що ці протези належать йому.