Об этом 24 каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко. По ее словам, первые три взрыва было слышно в полтретьего ночи в Основянском районе Харькова. Еще один – в 5 утра.

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Известно, что дроны ударили в промышленную зону, где не было людей. Но произошли большие пожары, которые удалось потушить.

Правоохранители изъяли детали беспилотника. Удалось найти и двигатель, и платы, и маркировку, по которой стало ясно, что это иранские дроны.

Официально это первый подобный обстрел по Харькову. Но недавно были прилеты в Салтовский район по чему-то похожему. Тогда не удалось точно установить, что это было. Фрагменты оказались слишком маленькими – всего несколько деталей с иностранными надписями,

– отметила Черненко.

В целом оккупанты регулярно обстреливают территорию Харьковщины. Имелись прилеты по всей линии фронта. Известно о трех пострадавших гражданских.

На деоккупированных территориях Харьковщины нашли 22 пыточных

Как отмечает Черненко, со времени деоккупации Харьковщины правоохранители обнаружили тела 534 гражданских людей. Среди них – 19 погибших детей. Тела 29 человек еще не удалось идентифицировать.

Кроме того, правоохранители продолжают исследовать пыточные, которые россияне обустроили на ранее оккупированных территориях. Одну из них захватчики сделали на базе отдыха вблизи Боровой – там нашли тела 2 человек с признаками насильственной смерти.

Это уже 22 пыточная, которую мы обнаружили и осмотрели на деоккупированных территориях Харьковской области. Почти во всех крупных городах и населенных пунктах, где находились военные российской армии, они обустраивали такие места для содержания и пыток людей,

– отметил начальник Следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов.

Он подчеркнул, что чаще всего оккупанты пускали ток через тела пленных и жестоко их избивали. Были и другие ужасающие факты пыток.

Черненко рассказала, какая ситуация в Харьковской области по состоянию на 6 октября: смотрите видео

Россияне пытали гражданских на Харьковщине

Российские оккупанты зверски относились к местному населению на ранее оккупированных территориях в Харьковской области. Так, в одном из домов в поселке Пески-Радьковские правоохранители обнаружили пыточную. Там была коробка с вырванными золотыми зубными протезами.

Впрочем, побывавшие в селе журналисты издания Bild сомневаются, что россияне вырывали золотые протезы у пленных. Они подтвердили, что видели пыточные в деревне. Но ситуация с протезами неоднозначна – один из местных жителей, работающий стоматологом, заявил, что эти протезы принадлежат ему.