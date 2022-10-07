Іранські дрони на війні не створюють такого ж ефекту, який був від HIMARS. Ймовірно, вони суттєво не вплинуть на перебіг бойових дій.
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Для чого росіяни використовують дрони
6 жовтня у Генштабі Збройних Сил України повідомили, що росіяни запустили в Україну 86 іранських безпілотників Shahed-136. Наші військові знищили 60% з них.
Російські війська, здається, не зосереджують ці безпілотники на асиметричних вузлах поблизу поля бою. Вони використовували багато безпілотників проти цивільних цілей у тилах, ймовірно, сподіваючись створити нелінійні ефекти за допомогою терору. Такі зусилля не приносять успіху,
– розповіли аналітики ISW.
Речник командування ВПС України Юрій Ігнат пояснив, що держава-агресорка частіше використовує безпілотники іранського виробництва, щоб зберегти запаси високоточних ракет.
У ISW зазначили, що росіяни, ймовірно, використовували нетривіальний відсоток постачання Shahed-136. Це у тому разі, якщо заяви анонімного співробітника розвідки США наприкінці серпня про те, що Іран надасть "сотні" безпілотників Росії були правдивими.
Останні новини про атаки українських міст іранськими безпілотниками
- 7 жовтня ворог вперше атакував дронами-камікадзе Запоріжжя. Руйнувань зазнали об'єкти інфраструктури, також є постраждалий.
- По Харкові Shahed-136 вперше запустили у ніч на 6 жовтня. Вони вдарили у промислову зону й спалахнула пожежа.
- 5 жовтня росіяни вкотре намагалися атакували безпілотниками Одеську область. На щастя, ворожу авіацію збили українські сили ППО.
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