Иранские дроны на войне не создают такого же эффекта, каким был от HIMARS. Вероятно, они существенно не повлияют на ход боевых действий.

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Для чего россияне используют дроны

6 октября в Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили, что россияне запустили в Украину 86 иранских беспилотников Shahed-136. Наши военные уничтожили 60% из них.

Российские войска, кажется, не сосредотачивают эти беспилотники на асимметричных узлах вблизи поля боя. Они использовали многие беспилотники против гражданских целей в тылах, вероятно, надеясь создать нелинейные эффекты с помощью террора. Такие усилия не приносят успеха,

– рассказали аналитики ISW.

Представитель командования ВВС Украины Юрий Игнат объяснил, что государство-агрессор чаще использует беспилотники иранского производства, чтобы сохранить запасы высокоточных ракет.

В ISW отметили, что россияне, вероятно, использовали нетривиальный процент поставок Shahed-136. Это в том случае, если заявления анонимного сотрудника разведки США в конце августа о том, что Иран предоставит "сотни" беспилотников России, были правдивыми.

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