7 октября захватчики применили беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

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Новая атака врага на Запорожье

Предварительно, враг применил БПЛА Shahed-136. Поэтому местные жители не слышали слишком громких звуков взрывов.

По предварительной информации, есть один пострадавший – он госпитализирован. Пока информацию уточняют.

Оккупант применяет все имеющееся вооружение против гражданских жителей области. Ракеты, РСЗО, артиллерия, теперь еще и так называемые дроны-камикадзе. Будьте внимательны! Нельзя трогать остатки боеприпасов. Не нужно фотографировать, снимать видео и распространять информацию об атаках. Доверяйте официальным источникам,

– отметил Старух.

Что делать, если россияне атакуют БПЛА

Слышите звук двигателя рядом - немедленно направляйтесь к укрытию и оставайтесь там, пока не минует опасность.

Выбирайте места подальше от военных и стратегических объектов, административных учреждений.

Если нет возможности укрыться, соблюдайте правила "двух стен", которые должны отделять вас от опасности.

Лучше всего во время возможной атаки – находиться в специально оборудованном убежище. Если такого поблизости нет, скрывайтесь в подвалах или цокольных этажах домов, подземных паркингах и переходах.

Если вы попали под обстрел на улице, найдите любой выступ, углубление в земле или канаву. Укрытием на улице также может стать бетонная мусорная урна или ступеньки.

Ложитесь на землю и закройте голову руками. Примите позу эмбриона, развернитесь ногами в сторону стрельбы, прикрыв голову руками и откройте рот.

Если нашли помещение, выбирайте место в углу и недалеко от выхода, чтобы мгновенно покинуть дом в случае попадания снаряда. Оставайтесь в укрытии минимум 10 минут после завершения обстрела, ведь существует угроза его восстановления.

Не оставайтесь в транспорте при обстреле. Выйдите и отбегите подальше от дороги. И там найдите возможное укрытие.

Укрываться в подъездах, под арками, на лестничных площадках, в подвалах панельных домов, возле автомобильной техники, автозаправочных станций также опасно. Старайтесь не прятаться за автомобилями или киосками: они часто становятся мишенями.

Обстрелы Запорожья: что известно

6 октября россияне нанесли 7 ракетных ударов по жилым многоэтажкам в Запорожье. На местах атак возникли завалы и пожары.

Из-за этого в медучреждения в Запорожье доставлены 12 пациентов: госпитализированы 9 пациентов, еще трое после медицинского осмотра отказались от госпитализации.

Среди травмированных двое детей – мальчики 4 лет. Старух отмечал , что среди раненых 3-летний ребенок.

На вечер количество жертв составило 7 человек, в том числе женщина, погибшая в частном секторе в центре города, а также 6 погибших вытащили из-под завалов дома на Соборном проспекте.