Враг намерен нанести поражение объектам инфраструктуры области. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

К теме Ночью оккупанты атаковали Украину Shahed-136: Воздушные силы уничтожили 6 дронов

Так, над морем у Одессы сбили иранский дрон Shahed-136. Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий сообщил, что это работа подразделения Шепетовского зенитного ракетного полка воздушного командования "Запад".

Ночная атака дронами: что известно

Российские оккупационные войска ночью 5 октября атаковали Украину беспилотниками Shahed-136, которые маскируют как "Герань-2". Шесть дронов уничтожены зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил на Юге страны.

Кроме того, захватчики атаковали дронами-камикадзе Белую Церковь. Это первое применение этого оружия возле Киева. Зафиксировали 6 попаданий и взрывов. Враг повредил инфраструктуру города. В частности, 3 предприятия.

Также один человек пострадал, но его жизни уже ничего не угрожает. На месте удара вспыхнули масштабные пожары, которые удалось потушить до вечера.

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