Об "урожае" рассказала пресс-служба Воздушных сил Украины. Герои оберегают украинское небо.

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Ночью 5 октября российские оккупационные войска атаковали Украину беспилотниками-камикадзе Shahed-136.

Шесть дронов-камикадзе уничтожены зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил на юге страны,

– говорится в сообщении.

Россия атаковала Белую Церковь

Российские оккупанты в ночь на 5 октября атаковали дронами-камикадзе Белую Церковь. Сообщения об их характерном звуке появились через несколько минут после того, как в Киевской области объявили воздушную тревогу.

Алексей Кулеба утром 5 октября сообщил о по меньшей мере одном пострадавшем. Враг повредил инфраструктуру города.

Зафиксировали 6 попаданий и взрывов. На месте инцидента вспыхнул пожар. По состоянию на 07: 15 с огнем еще боролись. К ликвидации последствий попаданий привлекли 57 спасателей и 15 единиц техники ГСЧС.

Местных жителей призвали не игнорировать оповещений воздушной тревоги. Россия продолжает свои циничные атаки. На протяжении последних дней все чаще появляются сообщения об атаках дронами-камикадзе.

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