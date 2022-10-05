Ворог має намір нанести ураження об'єктам інфраструктури області. Про це повідомив глава Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

До теми Вночі окупанти атакували Україну Shahed-136: Повітряні сили знищили 6 дронів

Так, над морем біля Одеси збили іранський дрон Shahed-136. Глава Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив, що це робота підрозділу Шепетівського зенітного ракетного полку повітряного командування "Захід".

Нічна атака дронами: що відомо

Російські окупаційні війська вночі 5 жовтня атакували Україну безпілотниками Shahed-136, які вони маскують як "Герань-2". Шість дронів знищено зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил на Півдні країни.

Крім того, загарбники атакували дронами-камікадзе Білу Церкву. Це перше застосування цієї зброї біля Києва. Зафіксували 6 влучань та вибухів. Ворог пошкодив інфраструктуру міста. Зокрема, 3 підприємства.

Також одна людина постраждала, але її життю вже нічого не загрожує. На місці удару спалахнули масштабні пожежі, які вдалось загасити до вечора.

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