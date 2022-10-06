Повітряним силам вдалося збити 3 іранські безпілотники вранці над Миколаївщиною. Ще 9 дронів збили вночі. Окупанти запускали їх на Одещину, Миколаївщину та Харківщину.

Зверніть увагу Людей витягують прямо із руїн: рятувальники показали ранок після прильоту по Запоріжжю

Успішно "приземлені" безпілотники на Харківщині

Уночі 6 жовтня окупанти атакували Південь за допомогою дронів-камікадзе Shahees 136. 7 безпілотників сили ППО знищили у небі над Миколаївщиною, а ще 2 над Одещиною.

Уранці окупанти знову атакували Південь. Над Миколаївщиною вдалося збити 2 дрони-камікадзе Shaheed 136 та 1 ударний безпілотник Mohajer-6.

Атака дронами на Харківщині

За даними джерел 24 каналу в Харківській ОВА, уночі росіяни за допомогою дронів-камікадзе завдали ударів промислових об‘єктах Основ’янського району Харкова. Унаслідок атаки виникли пожежі та часткове руйнування нежитлових будівель.

Начальник слідчого управління ГУ Національної поліції в Харківській област і Сергій Болвінов під час брифінгу уточнив, що Харків атакували саме дронами Shaheed 136. Харків вперше атакували за допомогою цих безпілотників. Поки невідомо, звідки росіяни запускали дрони-камікадзе.

Росіяни атакували дронами Білу Церкву

Уночі 5 жовтня Росія атакувала Білу Церкву іранськими дронами типу Shahed-136. У місті зафіксували 6 влучань. Одна людина постраждала, але, на щастя, загрози її життю немає. Зауважимо, що це – перший випадок атаки дронами-камікадзе на території Київської області. Раніше окупанти використовували ці безпілотники на Півдні.

Загарбники пошкодили 3 об'єкти інфраструктури. Руйнування – середньої складності, однак влада запевняє, що після перемоги все відновлять. Пожежу, яка виникла унаслідок атаки, вдалося погасити лише увечері.

Цікаво – генерал розповів про небезпеку іранських дронів: дивіться відео