Воздушным силам удалось сбить 3 иранских беспилотника утром над Николаевщиной. Еще 9 дронов сбили ночью. Оккупанты запускали их на Одесскую, Николаевскую и Харьковскую области.

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Успешно "приземлены" беспилотники в Харьковской области

Ночью 6 октября оккупанты атаковали Юг с помощью дронов-камикадзе Shahees 136. 7 беспилотников силы ПВО уничтожили в небе над Николаевщиной, а еще 2 над Одесской областью.

Утром оккупанты снова атаковали Юг. Над Николаевщиной удалось сбить 2 дрона-камикадзе Shaheed 136 и 1 ударный беспилотник Mohajer-6.

Атака дронами в Харьковской области

По данным источников 24 канала в Харьковской ОВА, ночью россияне с помощью дронов-камикадзе нанесли удары по промышленным объектам Основянского района Харькова. В результате атаки возникли пожары и частичное разрушение нежилых зданий.

Начальник следственного управления ГУ Национальной полиции в Харьковской области и Сергей Болвинов во время брифинга уточнил, что Харьков атаковали именно дронами Shaheed 136. Харьков впервые атаковали с помощью этих беспилотников. Пока неизвестно, откуда россияне запускали дроны-камикадзе.

Россияне атаковали дронами Белую Церковь

Ночью 5 октября Россия атаковала Белую Церковь иранскими дронами типа Shahed-136. В городе зафиксировали 6 попаданий. Один человек пострадал, но, к счастью, угрозы его жизни нет. Отметим, что это первый случай атаки дронами-камикадзе на территории Киевской области. Ранее оккупанты использовали эти беспилотники на Юге.

Захватчики повредили 3 объекта инфраструктуры. Разрушение – средней сложности, однако власти уверяют, что после победы все восстановят. Пожар, возникший в результате атаки, удалось погасить только вечером.

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