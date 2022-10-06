Щоб якось поповнити запаси артилерійського та ракетного озброєння, Кремль сподівається на допомогу від своїх "союзників." Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов.

Зверніть увагу Як іранський дрон отримує сигнал щодо цілі: Мусієнко розповів про 2 методи боротьби з Shahed-136

Експерт переконаний, що збільшення застосування проти України іранських дронів-камікадзе пов'язане з тим, що у Росії дефіцит ракетного озброєння.

У росіян проблеми з ракетами. І, як я розумію, величезні. Підтвердженням цього може стати те, що сьогодні Росія постійно намагається їх шукати у світі,

– пояснив оглядач.

Чи має Росія дефіцит ракетного озброєння: дивіться відео

За його словами, задля цього Кремль організовував дипломатичні візити до Північної Кореї, Китаю та Куби.

"Вони спробували домовитись щодо постачання саме ракет, але, на щастя, ніхто не погодився на співпрацю для передачі їм зброї. Також вони просили боєприпаси для артилерії", – резюмував Жданов.

Читайте також Що відомо про дрони-камікадзе Shahed-136, якими росіяни атакували Білу Церкву

Вас також може зацікавити – ППО відбила атаку дронів-камікадзе на Одесу та Миколаїв: дивіться відео

Іран постачає дрони росії: що відомо