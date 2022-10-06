Щоб якось поповнити запаси артилерійського та ракетного озброєння, Кремль сподівається на допомогу від своїх "союзників." Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов.
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Експерт переконаний, що збільшення застосування проти України іранських дронів-камікадзе пов'язане з тим, що у Росії дефіцит ракетного озброєння.
У росіян проблеми з ракетами. І, як я розумію, величезні. Підтвердженням цього може стати те, що сьогодні Росія постійно намагається їх шукати у світі,
– пояснив оглядач.
Чи має Росія дефіцит ракетного озброєння: дивіться відео
За його словами, задля цього Кремль організовував дипломатичні візити до Північної Кореї, Китаю та Куби.
"Вони спробували домовитись щодо постачання саме ракет, але, на щастя, ніхто не погодився на співпрацю для передачі їм зброї. Також вони просили боєприпаси для артилерії", – резюмував Жданов.
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Іран постачає дрони росії: що відомо
- Про те, що росія може отримати іранські дрони у ЗМІ говорили ще влітку. Зокрема, повідомлялося, що Білий дім має дані про те, що Іран може поставити росії ударні безпілотники.
- Водночас іран заперечував це, а міністр закордонних справ Нассер Канаані запевняв, що іран не постачатиме росії зброю, зокрема й безпілотники.
- Однак, уже вже початку серпня американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що іран таки міг відправити БпЛА до росії для польових випробувань. І, мовляв, росіяни почали тренування з іранськими безпілотниками.
- 30 серпня представники адміністрації Джо Байдена повідомили журналістам, що росіяни забрали частину дронів з іранського аеродрому та вже доставили їх до росії.
- Вже у вересні українські військові почали збивати іранські дрони, які росіяни маркують іншими марками.
- Через використання іранських дронів президент Володимир Зеленський доручив МЗС відреагувати на це. Згодом Україна ухвалила рішення позбавити посла Ірану в Україні акредитації та скоротити кадровий склад іранського посольства.
- Водночас у Тегерані відкинули всі звинувачення і заговорили про "зовнішній вплив" на відносини з Україною з боку третіх країн.
- Згодом Україна відповіла на позицію ірану, наголосивши, що єдиною "третьою стороною" є іранські безпілотники, які ЗСУ збивають в нашому небі. У Києві переконані, що лише Тегеран несе повну відповідальність за руйнацію відносин з Україною.
- Після цього в Ірані висловили свою позицію щодо анексії Росією тимчасово окупованих територій України. Представник МЗС країни наголосив на дотриманні суверенітету, а також територіальної цілісності.