Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, на цей момент Повітряні сили ЗСУ збили вже чимало іранських дронів. Ця цифра лише зростатиме, однак 100% захисту, звісно, не буде.

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Як боротися проти іранських дронів

Як зазначив Мусієнко, вже були історії, коли дрон фізично знищували із стрілецької зброї, зенітних ракетних комплексів і навіть винищувачів. Однак є ще інші варіанти, як нейтралізувати ці безпілотники – спробувати заглушити сигнал або взагалі перехопити керування.

Маючи відповідне обладнання, можна глушити сигнал для дронів або спробувати перехопити його. Це взагалі вищий пілотаж. Якщо перехопите, то можете скерувати його назад на оператора або ж приземлити у безпечнішому місці,

– зазначив Мусієнко.

Тим паче нещодавно США виділила для України антидронові системи Titan, які мали б допомогти боротися з іранськими безпілотниками.

За його словами, якщо такий дрон летить на кілька сотень або цілу тисячу кілометрів, то йому обов'язково потрібен зв'язок, щоб звірятися із заданими координатами.

У дрона є ціль, але її потрібно підтверджувати. Він не може це робити по-іншому, як через зв'язок із супутником. Можливо, ключ саме в тому супутнику, який нещодавно запускали для Ірану з Байконуру. Ймовірно, вони так тримають сигнал. Чи можна це розривати? Думаю, що так, – вважає Мусієнко.

Мусієнко про те, як боротися з іранськими дронами-камікадзе: дивіться відео

Росія атакувала Білу Церкву іранськими дронами-камікадзе