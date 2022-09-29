Повітряні сили ЗСУ ефективно бережуть українське небо. Зокрема, увечері 28 вересня збили майже усі ракети, які російські загарбники випустили по Запорізькій та Дніпропетровській області.

Зауважте Повітряні сили ЗСУ збили ворожий Су-25 у небі над Херсонщиною

Вже 29 вересня Повітряні сили ЗСУ відзвітували про нові здобутки.

29 вересня, близько 17.00 години, в Баштанському районі Миколаївщини, воїнами зенітної ракетної Одеської бригади Повітряне командування "Південь" збито два російських штурмовики Су-25,

– мовиться у повідомленні.

Тим часом упродовж доби 28 вересня вдалося знищити:

4 ракети Х-59;

3 БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

Загальні втрати ворога

Герої ЗСУ завдають окупантам колосальних втрат. Станом на 29 вересня вдалося ліквідувати 58 580 окупантів. Також знищили:

бойових броньованих машин – 4 909 (+20) одиниць,

артилерійських систем – 1 385 (+4) одиниць,

реактивних систем залпового вогню – 331 одиниця,

засоби ППО – 175 одиниць,

літаків – 262 одиниці,

гелікоптерів – 224 одиниці,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 995 (+6) одиниць,

крилатих ракет – 246 (+4) одиниці,

кораблів та катерів – 15 одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 751 (+19) одиницю,

спеціальної техніки – 131 одиницю.

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