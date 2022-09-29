Воздушные силы ВСУ эффективно берегут украинское небо. В частности, вечером 28 сентября сбили почти все ракеты, выпущенные российскими захватчиками по Запорожской и Днепропетровской области.

Вниманию Воздушные силы ВСУ сбили вражеский Су-25 в небе над Херсонщиной

Уже 29 сентября Воздушные силы ВСУ отчитались о новых достижениях.

29 сентября, около 17.00 часов, в Баштанском районе Николаевщины, воинами зенитной ракетной Одесской бригады Воздушное командование "Юг" сбиты два российских штурмовика Су-25,

– говорится в сообщении.

Между тем, в течение суток 28 сентября удалось уничтожить:

4 ракеты Х-59;

3 БпЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

Общие потери врага

Герои ВСУ наносят оккупантам колоссальные потери. По состоянию на 29 сентября удалось ликвидировать 58580 оккупантов. Также уничтожили:

боевых бронированных машин – 4 909 (+20) единиц,

артиллерийских систем – 1 385 (+4) единиц,

реактивных систем залпового огня – 331 единица,

средства ПВО – 175 единиц,

самолетов – 262 единицы,

вертолетов – 224 единицы,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 995 (+6) единиц,

крылатых ракет – 246 (+4) единицы,

кораблей и катеров – 15 единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 3 751 (+19) единицу,

специальной техники – 131 единица.

Важно – прогноз о том, каким будет конец войны: смотрите видео