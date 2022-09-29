Воздушные силы ВСУ эффективно берегут украинское небо. В частности, вечером 28 сентября сбили почти все ракеты, выпущенные российскими захватчиками по Запорожской и Днепропетровской области.
Вниманию Воздушные силы ВСУ сбили вражеский Су-25 в небе над Херсонщиной
Уже 29 сентября Воздушные силы ВСУ отчитались о новых достижениях.
29 сентября, около 17.00 часов, в Баштанском районе Николаевщины, воинами зенитной ракетной Одесской бригады Воздушное командование "Юг" сбиты два российских штурмовика Су-25,
– говорится в сообщении.
Между тем, в течение суток 28 сентября удалось уничтожить:
- 4 ракеты Х-59;
- 3 БпЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".
Общие потери врага
Герои ВСУ наносят оккупантам колоссальные потери. По состоянию на 29 сентября удалось ликвидировать 58580 оккупантов. Также уничтожили:
- боевых бронированных машин – 4 909 (+20) единиц,
- артиллерийских систем – 1 385 (+4) единиц,
- реактивных систем залпового огня – 331 единица,
- средства ПВО – 175 единиц,
- самолетов – 262 единицы,
- вертолетов – 224 единицы,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 995 (+6) единиц,
- крылатых ракет – 246 (+4) единицы,
- кораблей и катеров – 15 единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 3 751 (+19) единицу,
- специальной техники – 131 единица.
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