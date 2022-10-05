Про це 24 каналу розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Він також зазначив, що справді, не всі безпілотники вдалось знешкодити, ворог вивчає нові тактичні прийоми, зокрема використовують і темну пору доби.
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За словами Юрія Ігната, вдалось збити 6 дронів: 3 знешкодили зенітними ракетами, а також 3 знешкодили винищувачі Повітряних Сил – це вперше.
Ціль, хоч і рухається повільно та не є великою, але радари все ж можуть їх фіксувати. Проте не завжди є чим збивати таку ціль, тим паче, ворог використовує ці дрони не по одному, а по два – щоб ускладнити нам роботу,
– зазначає речник Повітряних Сил.
Він зазначає, що летіти вони можуть "зграєю" і на радарі можуть вибиватись, як один, а не 6.
Детальніше про "навалу" іранських дронів: дивіться відео
Іранські дрони-камікадзе атакували Білу Церкву
- Вночі 5 жовтня російські війська атакували Білу Церкву на Київщині дронами-камікадзе. Про це о 3:11 повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.
- О 4:01 Кулеба повідомив про повторну серія ударів дронами-камікадзе по інфраструктурі Білої Церкви.
- Росія використала дрони Shahed-136.
- Зафіксовано 6 влучань та вибухів. Внаслідок ворожого удару є щонайменше один постраждалий. Крім того, зазнала пошкоджень інфраструктура міста.