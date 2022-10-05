Про це 24 каналу розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Він також зазначив, що справді, не всі безпілотники вдалось знешкодити, ворог вивчає нові тактичні прийоми, зокрема використовують і темну пору доби.

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За словами Юрія Ігната, вдалось збити 6 дронів: 3 знешкодили зенітними ракетами, а також 3 знешкодили винищувачі Повітряних Сил – це вперше.

Ціль, хоч і рухається повільно та не є великою, але радари все ж можуть їх фіксувати. Проте не завжди є чим збивати таку ціль, тим паче, ворог використовує ці дрони не по одному, а по два – щоб ускладнити нам роботу,

– зазначає речник Повітряних Сил.

Він зазначає, що летіти вони можуть "зграєю" і на радарі можуть вибиватись, як один, а не 6.

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