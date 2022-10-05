Об этом 24 каналу рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Он также отметил, что действительно, не все беспилотники удалось обезвредить, враг изучает новые тактические приемы, в том числе используют и темное время суток.

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По словам Юрия Игната, удалось сбить 6 дронов: 3 обезвредили зенитными ракетами, а также 3 обезвредили истребители Воздушных сил – это впервые.

Цель, хоть и двигается медленно и не велика, но радары все же могут их фиксировать. Однако не всегда есть чем сбивать такую цель, тем более, враг использует эти дроны не по одному, а по два – чтобы усложнить нам работу,

– отмечает спикер Воздушных сил.

Он отмечает, что лететь они могут "стаей" и на радаре могут выбиваться, как один, а не 6.

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