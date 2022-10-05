5 жовтня іранські безпілотники Shahed-136 атакували Білу Церкву, що на Київщині. Речник Командування Повітряних Сил Юрій Гнат у прямому ефірі розповів, скільки ще у Росії може бути подібних дронів.

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Скільки іранських дронів-камікадзе має Росія

За інформацією Юрія Гната, у Росії зараз є близько 4 бортів такого озброєння. Мовиться про сотні одиниць дронів-камікадзе, а то і більше.

Росіяни почали маркувати Shahed-136 як "Герань-2". Речник зазначає, що не варто називати дрони "Геранню". Це маскує факт того, що дрони постачає Іран.

Нагадаємо, що МЗС Ірану на офіційному рівні заявляло, що країна не передавала дрони країні-агресорці й у війні вони підтримують сторону України. Іранський журналіст Euronews Persian Масуд Імані каже про те, що Росія могла почати масове виробництво іранських дронів.

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Як упізнати дрон-камікадзе та що робити

Безпілотники іранського виробництва типу Shahed-136 є доволі потужною зброєю. Про це розповів 24 каналу речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

За його словами, особливість цих дронів полягає у тому, що ними можна керувати віддалено. Тобто, вони здатні змінювати свій маршрут, а це ускладнює їхнє знищення.

Очільник ОВА стверджує, що Shahed-136 видає характерний звук, який схожий на шум мопеда. Якщо ви почули його, то краще чимшвидше заховатися, адже у вас є всього кілька хвилин, що можуть зберегти життя.

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