Російські окупанти почали частіше використовувати дрони-камікадзе для атак далеко від лінії фронту. Але українським захисникам вдається впоратися і з ними.

Важливо Росіяни атакують Одещину іранськими дронами: в ОК "Південь" пояснили тактику ворога

Основні характеристики дронів-камікадзе

Раніше говорили лише про ймовірність використання росіянами іранських дронів Shahed, але 20 вересня українські військові знищили саме Shahed-136, що маркований росіянами як "Герань-2". Це дрон-камікадзе або так званий бражуючий чи курсуючий боєприпас, може долати відстань до 2500 кілометрів і зазвичай їх запускають парами чи навіть "стаєю".

Напередодні головний редактор Defence Express Олег Катков зазначив, що наразі невідомі детальні характеристики Shahed-136. За словами Каткова, іранські дрони є небезпечними для цивільних, оскільки деякі їхні деталі є сумнівної якості й можуть впасти будь-де.

Іран заперечував надання росії безпілотників

Ще влітку ЗМІ писали про те, що через брак безпілотників росія звернулася по допомогу до Ірану. На сьогодні відомо про замовлення близько 1000 одиниць різних модифікацій Shahed, у тому числі розвідувальних. Скільки саме росія отримала дронів-камікадзе – невідомо. Водночас Іран офіційно відкинув заяви про надання безпілотників росії. Крім того, Міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір Абдоллохіян говорив, що виступає проти війни в Україні.

Натомість адміністрація Білого дому опублікувала супутникові знімки, на яких помітили російську делегацію в Ірані на військовій базі безпілотників Shahed.

Дрони-камікадзе атакували Південь: що відомо

Окупанти атакували Одесу іранськими дронами-камікадзе 23 вересня. Вони вдарили по місту з моря. Командування Повітряних Сил ЗСУ підтвердило, що окупанти використали безпілотники-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва.

Внаслідок атаки загинула цивільна людина. Також пошкоджена адмінбудівля в припортовій зоні Одеси.

І хоч ці дрони не можуть кардинально змінити ситуацію на фронті, але вони завдають збитків для ЗСУ.

За словами військового експерта Олега Жданова, безпілотники Shahed-136 могли б вплинути на хід бойових дій, якби їх у росії з'явилось 1500 – 2000 одиниць.

Вас може зацікавити – ЗСУ збили 5 дронів-камікадзе на Півдні: дивіться відео