Про це 24 каналу розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук. Він наголосив, що іранські дрони-камікадзе мають характерні особливості, за якими їх відносно легко ідентифікувати.
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Як розпізнати дрон-камікадзе та що робити
Братчук зазначив, що вночі 26 вересня іранські дрони-камікадзе влучили у військовий об'єкт в Одеській області. Особливих деталей ніхто наразі не може повідомити.
Але з позитивного, звичайно, те, що немає у нас постраждалих. Зберегли життя, вдалося людям урятуватися,
– сказав речник Одеської ОВА.
За його словами, іранські дрони видають схожий на звук мопеда шум. Такий звук є дуже гучним.
Давайте ховатися. Тому що час є. Ці кілька хвилин урятують життя,
– наголосив Братчук.
Тому, додав він, почувши відповідний звук, потрібно одразу ж ховатися.
Як розпізнати іранські дрони-камікадзе та що слід робити: дивіться відео
Дрони-камікадзе – керовані
Братчук наголосив, що не варто шукати гарний план у повітрі, щоб якнайкраще відзняти цього дрона-камікадзе. Треба негайно ховатися, адже ця зброя досить потужна.
Дрони керовані. Ними управляють. Тому вони змінюють маршрут,
– зауважив він.
Речник Одеської ОВА закликав бути дуже уважними та обережними у зв'язку із використанням окупантами іранських дронів.
Що відомо про використання росією дронів-камікадзе
- Росіяни використовують іранські дрони-камікадзе для атак по українській території. Однак окупанти не можуть застосовувати їх у всіх регіонах.
- 23 вересня окупанти атакували Одесу двома дронами Shahed 136. Один дрон вдалося збити силам ППО. Унаслідок атаки загинула цивільна людина та пошкоджена адмінбудівля в припортовій зоні Одеси.
- У ніч з 25 на 26 вересня російські військові вкотре атакували Одеську область дронами-камікадзе. Два дрони ворога влучили в об'єкт військової інфраструктури.
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