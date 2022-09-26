Про це 24 каналу розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук. Він наголосив, що іранські дрони-камікадзе мають характерні особливості, за якими їх відносно легко ідентифікувати.

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Як розпізнати дрон-камікадзе та що робити

Братчук зазначив, що вночі 26 вересня іранські дрони-камікадзе влучили у військовий об'єкт в Одеській області. Особливих деталей ніхто наразі не може повідомити.

Але з позитивного, звичайно, те, що немає у нас постраждалих. Зберегли життя, вдалося людям урятуватися,

– сказав речник Одеської ОВА.

За його словами, іранські дрони видають схожий на звук мопеда шум. Такий звук є дуже гучним.

Давайте ховатися. Тому що час є. Ці кілька хвилин урятують життя,

– наголосив Братчук.

Тому, додав він, почувши відповідний звук, потрібно одразу ж ховатися.

Як розпізнати іранські дрони-камікадзе та що слід робити: дивіться відео

Дрони-камікадзе – керовані

Братчук наголосив, що не варто шукати гарний план у повітрі, щоб якнайкраще відзняти цього дрона-камікадзе. Треба негайно ховатися, адже ця зброя досить потужна.

Дрони керовані. Ними управляють. Тому вони змінюють маршрут,

– зауважив він.

Речник Одеської ОВА закликав бути дуже уважними та обережними у зв'язку із використанням окупантами іранських дронів.

Важливо! Російські окупанти почали частіше використовувати дрони-камікадзе для атак далеко від лінії фронту. 20 вересня українські військові знищили Shahed-136, що маркований росіянами як "Герань-2". Це дрон-камікадзе або так званий бражуючий чи курсуючий боєприпас, може долати відстань до 2500 кілометрів і зазвичай їх запускають парами чи навіть "зграєю".

Що відомо про використання росією дронів-камікадзе

Росіяни використовують іранські дрони-камікадзе для атак по українській території. Однак окупанти не можуть застосовувати їх у всіх регіонах.

23 вересня окупанти атакували Одесу двома дронами Shahed 136. Один дрон вдалося збити силам ППО. Унаслідок атаки загинула цивільна людина та пошкоджена адмінбудівля в припортовій зоні Одеси.

У ніч з 25 на 26 вересня російські військові вкотре атакували Одеську область дронами-камікадзе. Два дрони ворога влучили в об'єкт військової інфраструктури.

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