Раніше, 25 вересня "Shahed-136" знищили і в самому Миколаєві. Про це повідомили в ОК "Південь".

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Російська армія все частіше застосовує іранські дрони

Українські військові вперше збили дрон-камікадзе "Shahed-136" 13 вересня на Харківщини. Про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.

Цікаво! Іранські дрони російська армія маркує як "Герань-2".

Збитий дрон "Shahed-136", замаскований росіянами під "Герань-2" / Фото ОК "Південь"

Ці безпілотники чи не щодня атакують Одещину. Лише за 26 вересня українські захисники збили чотири іранські дрони.

Що відомо про цей дрон "Shahed-136" призначений для ураження цілей на дальній відстані (за різними даними 200 – 900 кілометрів). БпЛА здебільшого запускають парами з установки, замаскованої під вантажівку або вагон поїзда. Під час польоту дронів видає двигун: шумить, як мопед чи бензопила. За словами військового аналітика Олександра Коваленко, "Shahed-136" має 40 кілограмів вибухової речовини. Цього достатньо, аби знищити важкоброньовану техніку чи зруйнувати кілька квартир у будинку.

Пускова установка "Shahed-136" / Скриншот 24 каналу

Реакція на застосування іранських дронів в Україні: що відомо

В Україні засудили Іран за передання дронів росії. МЗС позбавила акредитації іранського посла.

В Ірані намагалися заперечити постачання зброї росії, зокрема і дронів-камікадзе. Мовляв, відмовили у запитах ще давно.

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