Ранее, 25 сентября, "Shahed-136" уничтожили и в самом Николаеве. Об этом сообщили в ОК "Юг".

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Российская армия все чаще применяет иранские дроны

Украинские военные впервые сбили дрон-камикадзе "Shahed-136" 13 сентября в Харьковской области. Об этом сообщили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ.

Любопытно! Иранские дроны российская армия маркирует как "Герань-2".

Сбитый дрон"Shahed-136", замаскированный россиянами под "Герань-2" / Фото ОК "Юг"

Эти беспилотники ежедневно атакуют Одесщину. Только за 26 сентября украинские защитники сбили четыре иранских дрона.

Что известно об этом дроне "Shahed-136" предназначен для поражения целей на дальнем расстоянии (по разным данным 200 – 900 километров). БПЛА в основном запускают парами по установке, замаскированной под грузовик или вагон поезда. Во время полета дронов выдает двигатель: шумит, как мопед или бензопила. По словам военного аналитика Александра Коваленко, "Shahed-136" имеет 40 килограммов взрывчатого вещества. Этого достаточно, чтобы уничтожить тяжелобронированную технику или разрушить несколько квартир в доме.

Пусковая установка "Shahed-136" / Скриншот 24 канала

Реакция на применение иранских дронов в Украине: что известно

В Украине осудили Иран за передачу дронов России. МИД лишил аккредитации иранского посла.

В Иране пытались отрицать поставки оружия россии, в том числе и дронов-камикадзе. Мол, отказали в запросах еще давно.

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