З відповідною заявою виступив офіційний представник міністерства закордонних справ Ірану Насер Канані. Таким чином він висловився, що країна не підтримує анексію Росією Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей.

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Іран виступає за цілісність України

За його словами, офіційний Тегеран робить акцент на необхідності повністю поважати принципи суверенітету та територіальної цілісності всіх держав світу. В Ірані наголошують на тому, що це одна з засадничих норм міжнародного права. Крім того, це також прояв поваги до принципів, а також цілей, які прописані у Статуті ООН.

Крім того, Канані зауважив, що необхідно докласти будь-яких зусиль, щоб "мирно урегулювати конфлікт в Україні". А ще він закликав зробити все можливе, щоб оминати будь-які провокаційні дії. Вони, за словами представника МЗС Ірану, можуть порушити "перебіг миру, стабільності та спокою".

Цікаво, що заяви Канані дещо розходяться з діями самого Ірану. Експерти сходяться на думці, що у війні Росії проти України держава підтримує саме першу сторону. Про це також свідчить продаж їй безпілотників "Шахід-136".

В Ірані від цього відхрещуються

Заперечує постачання дронів-камікадзе з Ірану до Росії той же Насер Канані, передає видання Xinhua. Ба більше, він наголошує, що подібні звинувачення не мають жодних підстав.

Ісламська Республіка Іран вважає опубліковані новини про постачання (іранських – 24 канал) безпілотників у Росію для використання в конфлікті в Україні безпідставними та не підтверджує їх,

– підкреслив він.

Тим часом уночі іранськими безпілотниками росіяни вже атакували Київщину. Зауважимо, що повітряну тривогу у цій, а також Черкаській області увімкнули близько 01:30. Тоді припустили, що атаку здійснять з Білорусі, хоч по столиці звідти ударів не було.

Уже об 02:01 надійшла інформація про вибух у Білій Церкві. Мешканці міста розповіли, що чули звуки польоту дронів-камікадзе. Нагадаємо, що вони в польоті нагадують роботу двигуна мопеда. Тоді повідомлялося про 4 – 5 БпЛА. Об 03:50 місцеві мешканці розповіли про ще щонайменше два вибухи. На той момент повітряна тривога не вимикалася.

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