С соответствующим заявлением выступил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани. Таким образом, он выразился, что страна не поддерживает аннексию Россией Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей.

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Иран выступает за целостность Украины

По его словам, официальный Тегеран делает акцент на необходимости полностью уважать принципы суверенитета и территориальной целостности всех стран мира. В Иране подчеркивают, что это одна из основополагающих норм международного права. Кроме того, это также проявление уважения к принципам, а также целям, прописанным в Уставе ООН.

Кроме того, Канани отметил, что необходимо приложить любые усилия, чтобы "мирно урегулировать конфликт в Украине". А еще он призвал сделать все возможное, чтобы обходить любые провокационные действия. Они, по словам представителя МИД Ирана, могут нарушить "течение мира, стабильности и спокойствия".

Любопытно, что заявления Канани несколько расходятся с действиями самого Ирана. Эксперты сходятся во мнении, что в войне России против Украины государство поддерживает именно первую сторону. Об этом также говорит продажа ей беспилотников "Шахид-136".

В Иране от этого открещиваются

Отрицает поставки дронов-камикадзе из Ирана в Россию тот же Насер Канани, передает издание Xinhua. Более того, он отмечает, что подобные обвинения не имеют никаких оснований.

Исламская Республика Иран считает опубликованные новости о поставках (иранских – 24 канал) беспилотников в Россию для использования в конфликте в Украине безосновательными и не подтверждает их,

– подчеркнул он.

Тем временем ночью иранскими беспилотниками россияне уже атаковали Киевщину. Заметим, что воздушную тревогу в этой и Черкасской области включили около 01:30. Тогда предположили, что атаку совершат из Беларуси, хотя по столице ударов оттуда не было.

Уже в 02:01 поступила информация о взрыве в Белой Церкви. Жители города рассказали, что слышали звуки полета дронов-камикадзе. Напомним, что они в полете напоминают работу двигателя мопеда. Тогда сообщалось о 4 – 5 БпЛА. В 03:50 местные жители рассказали о еще как минимум двух взрывах. В тот момент воздушная тревога не выключалась.

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