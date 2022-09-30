В рамках формата "Интервью 24" пообщались с иранским журналистом Euronews Persian Масудом Имани, который рассказал о том, как Россия использует Иран в поставке дронов-камикадзе.

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Для начала я бы хотела поговорить о смертоносных дронах, которые Россия начала массово использовать в войне против Украины. Эти дроны уже убивают украинцев, как вот в Одессе. Признает ли Иран, что передал России эти дроны, ведь об этом неоднократно заявляла Украина. К тому же Киев уже отменил дипломатическую аккредитацию для некоторых дипломатов. Мы видим, что дипотношения ухудшаются. Как отреагирует Тегеран?

МИД Ирана на официальном уровне заявлял, что страна не поставляла дроны в Россию. Глава МИД Ирана в разговоре со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой особо подчеркнул, что они этого не делают. Официальная позиция Тегерана заключается в том, что Иран выступает против войны и находится в поиске политического решения. И не поставляет ни дронов, ни какого-то другого военного оборудования ни одной из сторон конфликта. Иран настаивает, что такие поставки могут только затягивать войну. Поэтому в Тегеране ищут политическое решение.

Итак, это официальная позиция. Иранцы опровергли предоставление дронов России несколько раз. Например, вчера глава МИД Ирана в интервью New York Times заявил то же самое, настаивая на том, что Иран развивает оборонное сотрудничество с Россией, но никаких дронов не предоставлял.

Но тут все дело не в МИД, а в верховном лидере Ирана. Потому что когда он встречался с Путиным, то сказал, что "если Кремль не возьмет инициативу в свои руки, то это сделает НАТО, и НАТО начнет войну против России".

А это была лишь частичная партия дронов, которую Иран передал России, или в России наладили массовое производство?

Ну мы точно не знаем этого. Были заявления, что Иран отправил России от нескольких сотен до более тысячи дронов, но мы не знаем цифр, и не знаем, действительно ли все это имело место. Но мы знаем, что в стратегических отношениях России и Ирана мы не можем исключать того, что в России уже могли наладить массовое производство иранских дронов.

Как Иран получил технологии для производства дронов на ваш взгляд? Минобороны Украины утверждает, что в дронах есть американские чипы, которые нашли внутри тех аппаратов, которые сбили наши военные.

Как это могли сделать иранцы, может объяснить ирано-иракская война, которую практически не освещали СМИ. Когда Саддам напал на Иран, что можно назвать самой длинной войной века. Западные страны поставляли Саддаму все возможное вооружение, мы были сами, и нам никто не помогал, у нас не было ни ракет, ни дронов. И тогда Иран понял, если мы хотим иметь какой-то вес в регионе и что-то противопоставить своему врагу, то должны сами производить собственные ракеты и дроны.

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Итак, все началось во время ирано-иракской войны. Но в Тегеране утверждают, что их силам удалось посадить некоторые американские дроны, и с помощью реверсивной инженерии они смогли произвести аналогичные дроны, при чем произвести их собственными силами на собственных производствах. Поэтому, я считаю, что часть технологий они взяли из этих американских дронов. Другую часть – из одного израильского дрона. Ну а остальное – это все работа местных специалистов, которые сделали все, чтобы страна могла массово выпускать дроны.

И конечно же, вопрос санкций является очень актуальным, но иранцы берут запчасти для дронов с черного рынка. Они хорошо знают, как обойти санкции и где найти нужные материалы.

А может ли быть такое, что россияне просто украли эти технологии у Ирана?

Думаю, это возможно. Потому что если иранцы смогли скопировать американские дроны, то почему бы этого не смогли сделать и россияне? Если между двумя странами есть стратегические отношения, а оба государства чувствуют угрозу от коллективного Запада, то почему они не могли бы сотрудничать в этой сфере?

Здесь либо иранцы отдали им технологии, либо россияне их просто скопировали. Давайте также не забывать о том, что Россия все же и сама является большой военной мощью.

Но не боится ли Иран последствий? Если Россию признают террористическим государством, а участие Ирана в поставках дронов будет доказано, то не вызовет ли это введения новых санкций против Ирана?

Реальность такова, что Иран и иранцы живут под санкциями США уже более 40 лет. И США или страны ЕС не будут признавать Россию страной-террористом. Ведь они боятся, что если это сделают, то война лишь ускорится и выйдет на такой уровень, что не ограничится только войной в Украине. Я сам в это не очень верю. Как мы увидели в последние месяцы, США и ЕС не хотят признавать Россию страной-террористом. Они это говорили неоднократно и на этом настаивали – "мы не хотим дальнейшей эскалации". Но давайте на забывать, что в последнее время говорили Путин и Медведев – все эти их ядерные угрозы против Украины.

Более вероятно, что Россию таки не признают государством-террористом. И также не верю в то, что еще больше санкций будут иметь какое-то влияние на Иран. Потому что, как я уже об этом говорил, Иран и иранский режим научились жить под санкциями на протяжении 40 лет.

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Есть ли связь между поставкой дронов Ираном России и израильскими атаками на заводы по производству иранских дронов в Сирии?

Я не вижу между этими двумя инцидентами какой-то связи. Израильтяне атакуют иранские базы в Сирии постоянно. И связи между использованием иранских дронов против Украины и этими событиями я не наблюдаю.

Израильтяне вообще занимают нейтральную позицию – не поддерживают ни Россию, ни Украину, они где-то посередине. И это конечно очень беспокоит Зеленского, такая позиция Израиля.

Могут ли сейчас возникнуть в Иране какие-то противоречия между духовным лидером Али Хаменеи и президентом Раиси из-за поставок дронов России? Допускает ли он подобный сценарий еще и в контексте массовых восстаний в Иране? Или власть сейчас там откровенно заодно?

В Иране очень сложная политика, есть несколько уровней. МИД говорит одно, Корпус стражей исламской революции (КСИР) что-то другое. А потом верховный лидер говорит свое слово. То есть каких-то расхождений во взглядах официального Тегерана в отношении России или Украины я не наблюдаю.

Не будет ли побуждать, по вашему мнению, Израиль начать поставки оружия Украине, чтобы противостоять своему извечному врагу Ирану уже здесь, на поле боя в Украине? Если Иран фактически на стороне России и передает ей оружие.

Я уже ранее говорил, что президента Зеленского уже беспокоит отказ Израиля поставлять оружие Украине, особенно высокотехнологичное. И я не вижу в будущем таких возможностей – это изменение курса Израиля по поставкам оружия Украине.

Еще один важный вопрос собственно о позиции самих иранцев. Как они реагируют на поставки оружия России? Поддерживают власть или нет?

Я не думаю, что это было очень легкое решение для Тегерана – начать поставки дронов России, ведь иранцы до сих пор помнят о сбитом украинском самолете в небе над Тегераном.

Я считаю, что простые иранцы, которые против войны, они как и режим, выступают против. Но с психологической точки зрения ни правительство, ни верховная власть, ни простые иранцы не готовы к военному союзу России и Ирана.

Я думаю, что иранское правительство определенным образом откупается от Путина этими всеми дронами. Потому что как вы знаете, у Ирана нет друзей на мировой арене, не считая Китай и Россию.

Тегеран испытывает потребность в Москве и Пекине в ООН, чтобы там поддерживали их инициативы по различным вопросам, ядерной сделки например. Поэтому я считаю, что это больше похоже на откуп Путину, чем установление стратегических отношений.