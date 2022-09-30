В межах формату "Інтерв'ю 24" поспілкувались з іранським журналістом Euronews Persian Масудом Імані, який розповів про те, як Росія використовує Іран у постачанні дронів-камікадзе.

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Що не так із позицією Ірану щодо постачання дронів Росії

Для початку я б хотіла поговорити про смертоносні дрони, які росія почала масово використовувати у війні проти України. Ці дрони вже вбивають українців, як от в Одесі. Чи визнає Іран, що передав Росії ці дрони, адже про це неодноразово заявляла Україна. До того ж, Київ вже скасував дипломатичну акредитацію для деяких дипломатів. Ми бачимо, що дипвідносини погіршуються. Як відреагує Тегеран?

МЗС Ірану на офіційному рівні заявляло, що країна не постачала дрони до Росії. Глава МЗС Ірану у розмові зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою особливо наголосив, що вони цього не роблять. Офіційна позиція Тегерану полягає в тому, що Іран виступає проти війни і перебуває в пошуку політичного рішення. І не постачає ні дронів, ні якогось іншого військового обладнання жодній зі сторін конфлікту. Іран наполягає, що таке постачання може лише затягувати війну. Тому в Тегерані шукають політичного вирішення.

Отож, це офіційна позиція. Іранці спростосували надання дронів Росії кілька разів. Наприклад, вчора глава МЗС Ірану в інтерв'ю New York Times заявив те саме, наполягаючи на тому, що Іран розвиває оборонну співпрацю з Росією, але жодних дронів не надавав.

Але тут вся справа не в МЗС, а у верховному лідері Ірану. Бо коли він зустрічався з Путіним, то сказав, що "якщо Кремль не візьме ініціативу в свої руки, то це зробить НАТО, і НАТО почне війну проти Росії".

А це була лише часткова партія дронів, яку Іран передав Росії, чи в росії налагодили масове виробництво?

Ну ми точно не знаємо цього. Були заяви, що Іран відправив росії від кількох сотень до понад тисячі дронів, але ми не знаємо цифр, і не знаємо, чи дійсно все це мало місце. Але ми знаємо, що в стратегічних відносинах Росії та Ірану ми не можемо відкидати того, що в Росії вже могли налагодити масове виробництво іранських дронів.

Чи могла Росія вже налагодити масове виробництво іранських дронів

Як Іран отримав технології для виробництва дронів на ваш погляд? Міноборони України стверджує, що в дронах є американські чіпи, які знайшли всередині тих апаратів, які збили наші військові.

Як це могли зробити іранці може пояснити ірано-іракська війна, яку практично не висвітлювали ЗМІ. Коли Саддам напав на Іран, що можна назвати найдовшою війною століття. Західні країни постачали Саддаму усе можливе озброєння, ми були самі, і нам ніхто не допомагав, в нас не було ні ракет, ні дронів. І тоді Іран зрозумів, якщо ми хочемо мати якусь вагу в регіоні і щось протиставити своєму ворогу, то повинні самі виробляти власні ракети та дрони.

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Отож, все почалося під час ірано-іракської війни. Але в Тегерані стверджують, що їхнім силам вдалося посадити деякі американські дрони, і з допомогою реверсивної інженерії вони змогли виробити аналогічні дрони, при чому, виробити їх власними силами на власних виробництвах. Тому, я вважаю, що частину технологій вони взяли з цих американських дронів. Іншу частину – з одного ізраїлського дрону. Ну а решта – це все робота місцевих фахівців, які зробили все, щоб країна могла масово випускати дрони.

І звісно ж, питання санкцій є дуже актуальним, але іранці беруть запчастини для дронів з чорного ринку. Вони добре знають, як обійти санкції і де знайти потрібні матеріали.

Довідково! Ірано-іракська війна тривала з 1980 по 1988. Почалася 22 вересня 1980 року вторгненням іракської армії в іранську провінцію Хузестан. Спочатку було успішне просування іракської армії, проте незабаром армія Хусейна нарвалася на шалений опір іранців і була зупинена. До літа 1982 року Іран повернув окуповані Іраком території, після чого сторони почали війну на виснаження. Перемир'я, що закінчило війну, було підписане 20 серпня 1988 року і відновило довоєнну ситуацію. За тривалістю, задіяними ресурсами і людськими жертвами ірано-іракська війна є найбільшим військовим конфліктом між суверенними державами у країнах Близького Сходу після 1945 року. В ході війни Іраком застосовувалася хімічна зброя.

А чи може бути таке, що росіяни просто вкрали ці технології в Ірану?

Гадаю, це можливо. Бо якщо іранці змогли скопіювати американські дрони, то чому б цього не змогли зробити і росіяни? Якщо між двома країнами є стратегічні відносини, а обидві держав відчувають загрозу від колективного Заходу, то чому вони не могли б співпрацювати в цій сфері?

Тут або іранці віддали їм технології, або росіяни їх просто скопіювали. Давайте також не забувати про те, що Росія все ж і сама є великою військовою потугою.

Наслідками та санкціями Іран не залякаєш

Але чи не боїться Іран наслідків? Якщо Росію визнають терористичною державою, а участь Ірану в постачанні дронів буде доведена, то чи це не викличе це введення нових санкцій проти Ірану?

Реальність така, що Іран та іранці живуть під санкціями США вже понад 40 років. І США чи країни ЄС не будуть визнавати Росію країною-терористом. Адже вони бояться, що якшо це зроблять, то війна лише пришвидшиться, і вийде на такий рівень, що не обмежиться лише війною в Україні. Я сам в це не дуже вірю. Як ми побачили в останні місяці, США та ЄС не хочуть визнавати Росію країною-терористом. Вони це говорили неодноразово і на цьому наполягали – "ми не хочемо подальшої ескалації". Але давайте на забувати, що останнім часом казали Путін і Медвєдєв – усі ці їхні ядерні погрози проти України.

Більш вірогідно що Росію таки не визнають державою-терористом. І також не вірю в те, що ще більше санкцій будуть мати якийсь вплив на Іран. Бо, як я вже про це казав, Іран та іранський режим навчилися жити під санкціями впродовж 40 років.

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Ізраїльський контекст та внутрішні чвари

Чи є зв'язок між постачанням дронів Іраном Росії та ізраїльськими атаками на заводи з виробництва іранських дронів у Сирії?

Я не бачу між цими двома інцидентами якогось зв'язку. Ізраїльтяни атакують іранські бази в Сирії постійно. І зв'язку між використанням іранських дронів проти україни і цими подіями я не спостерігаю.

Ізраїльтяни взагалі займають нейтральну позицію – не підтримують ні Росію, ні Україну, вони десь посередині. І це звісно дуже непокоїть Зеленського, отака позиція Ізраїлю.

Чи можуть зараз виникнути в Ірані якісь протиріччя між духовним лідером Алі Хаменеї та президентом Раїсі через поставки дронів росії? Чи допускає він подібний сценарій ще й в контексті масових повстань в Ірані? Чи влада зараз там відверто заодно?

В Ірані дуже складна політика, є кілька рівнів. МЗС каже одне, Корпус вартових ісламської революції (КСІР) щось інше. А потім верховний лідер каже своє слово. Тобто якихось розбіжностей в поглядах офіційного Тегерану стосовно Росії чи України я не спостерігаю.

Чи не спонукатиме, на вашу думку, Ізраїль почати поставки зброї Україні щоб протистояти своєму одвічному ворогу Ірану вже тут, на полі бою в Україні? Якщо Іран фактично на боці росії і передає їй зброю.

Я вже раніше казав, що президента Зеленського уже непокоїть відмова Ізраїлю постачати зброю Україні, особливо високотехнологічної. І я не бачу в майбутньому таких можливостей – оцієї зміни курсу Ізраїлю щодо постачання зброї Україні.

Як прості іранці ставляться до війни Росії проти України

Ще одне важливе питання власне про позицію самих іранців. Як вони реагують на постачання зброї Росії? Підтримують владу чи ні?

Я не думаю, що це було дуже легке рішення для Тегерану – почати постачання дронів росії, адже іранці досі пам'ятають про збитий український літак в небі над Тегераном.

Я вважаю що прості іранці, які проти війни, вони як і режим, виступають проти. Але з психологічної точки зору ні уряд, ні верховна влада, ні прості іранці не готові до військового союзу Росії та Ірану.

Я думаю, що іранський уряд певним чином відкупляється від путіна оцими всіми дронами. Бо як ви знаєте, в Ірану нема друзів на світовій арені, не враховуючи Китай та Росію.

Тегеран відчуває потребу в Москві та Пекіні в ООН, щоб там підтримували їхні ініціативи з різних питань, ядерної угоди наприклад. Отож я вважаю, що це більше схоже на відкуп Путіну, ніж встановлення стратегічних відносин.