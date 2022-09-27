Про це 24 каналу розповів експерт Defense Express Іван Киричевський. Він сказав, що на озброєнні ВМС України є кулемети ДШК, які стріляють на висоту до 2 кілометрів, вони і можуть збивати іранські безпілотники.

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За його словами, є приклади, коли декілька іранських безпілотників "Shahed" вдалося збити за допомогою зенітно-ракетних комплексів. Був навіть випадок на Півдні, що дві ракети збити одразу чотири дрони.

Військовий експерт каже, що ми маємо офіційну цифру, що 10 безпілотників точно збили, загалом їх могли збити близько 20.

Крім того, росіяни навмисно намагаються нас заплутати щодо кількості цих дронів. Вони наносять тризначні числа (порядковий номер) на ці дрони, щоб показати, що їх багато. Але насправді ще може виявитися, що наші ППО навчаться збивати іранські дрони, і вони раптом закінчаться в росіян,

– пояснив Киричевський.

На його думку, Іран міг виготовити близько 500 дронів, а росіянам могли передати десь 100. "Але є цікавий момент – за деякими даними цими дронами управляють самі іранці, їх певно не змогли осилити росіяни", – вважає він.

Експерт розповів щодо руйнівної сили іранських безпілотників. Так, бойова частина цих дронів – 20 кілограмів, водночас С-300 мають бойову частину масою 140 кілограмів, а "Калібр" – 400 кілограмів.

"Росіяни хочуть спробувати зробити так, щоб їхні снаряди влучали хоча б точно в ціль, а не так, як їхні ракети. Через те, що операторам вдається забезпечити більш-менш точне влучення, ця зброя виглядає для них ефективною, але боєголовка там маленька", – пояснив він.

Киричевський розповів, що наші спеціалісти вже вивчили ці дрони і змогли виявити, що якщо застосовувати засоби РЕП в режимі глушіння, то відхилення дронів може складати 250 метрів.

Тому якщо росіяни їх застосовують зараз з дистанції 200 кілометрів, то з часом не зможуть цими дронами-камікадзе влучати хоч кудись,

– заявив експерт.

Киричевський розповів про іранські безпілотники: відео



Росія застосовує іранські дрони в Україні