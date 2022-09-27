Об этом 24 каналу рассказал эксперт Defense Express Иван Киричевский. Он сказал, что на вооружении ВМС Украины есть пулеметы ДШК, которые стреляют на высоту до 2 километров, они могут сбивать иранские беспилотники.

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По его словам, есть примеры, когда несколько иранских беспилотников "Shahed" удалось сбить с помощью зенитно-ракетных комплексов. Был даже случай на Юге, что две ракеты сбили сразу четыре дрона.

Военный эксперт говорит, что у нас есть официальная цифра, что 10 беспилотников точно сбили, в общей сложности их могли сбить около 20.

Кроме того, россияне намеренно пытаются нас запутать по количеству этих дронов. Они наносят трехзначные числа (порядковый номер) на эти дроны, чтобы показать, что их много. Но на самом деле еще может оказаться, что наши ПВО научатся сбивать иранские дроны, и они вдруг закончатся у россиян,

– объяснил Киричевский.

По его мнению, Иран мог изготовить около 500 дронов, а россиянам могли передать где-то 100. "Но есть интересный момент – по некоторым данным этим дронам управляют сами иранцы, их вероятно не смогли осилить россияне", – считает он.

Эксперт рассказал о разрушительной силе иранских беспилотников. Так, боевая часть этих дронов – 20 килограммов, в то же время С-300 имеют боевую часть массой 140 килограммов, а "Калибр" – 400 килограммов.

"Россияне хотят попытаться сделать так, чтобы их снаряды попадали хотя бы точно в цель, а не так, как их ракеты. Из-за того, что операторам удается обеспечить более-менее точное попадание, это оружие выглядит для них эффективным, но боеголовка там маленькая", – объяснил он.

Киричевский рассказал, что наши специалисты уже изучили эти дроны и смогли обнаружить, что если применять средства РЭП в режиме глушения, то отклонение дронов может составлять 250 метров.

Поэтому если россияне их применяют сейчас с дистанции 200 километров, то со временем не смогут этими дронами-камикадзе попадать хоть куда-нибудь,

– заявил эксперт.

Киричевский рассказал об иранских беспилотниках: видео



Россия применяет иранские дроны в Украине