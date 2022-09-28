На відміну від іранських безпілотників, американські є високоточною зброєю, яка має відповідну бойову класифікацію. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов.

Зверніть увагу Росіяни нормально так попали: Братчук вважає, що іран "надув" кремль продажем дронів

"Українські" дрони-камікадзе

Експерт зазначив, що ЗСУ на сьогодні підтверджено використовували поки один тип дрона-камікадзе американського виробництва.

Switchblade – це високотехнологічний дрон-камікадзе, вони є у двох варіантах – Switchblade 300 та 600. Перший з них нам поставляли давно, ми їх використовували. Але була непідтверджена інформація, нібито Switchblade 300 дуже боїться російської радіоелектронної боротьби. Перешкоди могли дуже впливати на роботу цих дронів,

– пояснив фахівець.

За його словами, Switchblade 300 – це дрон-камікадзе осколково-фугасної дії, який має невеликий заряд і бореться з піхотою супротивника.

"А ось Switchblade 600 – це протитанковий дрон. Відповідно, він бореться із броньованими об'єктами супротивника, також може боротися з піхотою. Вони високоточні: "куди бачу, туди й падаю"... Switchblade керуються до останнього моменту операторами. Діяльність у них менша, ніж іранських – 20 та 40 кілометрів", – додав Жданов.

Читайте також Можуть раптово закінчитися: росія намагається заплутати Україну кількістю іранських дронів

Чи мають ЗСУ дрони-камікадзе: дивіться відео

Характеристика іранських дронів

Водночас оглядач вказав, що на противагу американським дронам, в іранських – точність лише приблизна, позаяк вони "падають в район" і не мають класифікації.

Не можна сказати, що Shahed 136 йде як протитанковий, а Shahed 192 – це протипіхотний. Це просто дрон-камікадзе: у нього близько 20 кілограмів вибухівки. Він просто падає та вибухає. Його завдання – потрапити до кола діаметром від 50 до 100 метрів. На сьогодні точних даних тактико-технічних характеристик цих дронів немає,

– підкреслив експерт.

На його думку, на відміну від іранських дронів, Switchblade падає "метр в метр".

"Іранський дрон летить на 600 кілометрів – у нього програмована траєкторія. Це означає, що оператор не впливає на його політ. Він летить, як окрема крилата міні-ракета. У деяких джерелах дальність Shahed 136 навіть вказується до 1900 км. Наскільки це правда – питання. Але те, що вони долітають із Криму до Одеси – ми переконалися", – резюмував Жданов.

Вас також може зацікавити – яка ефективність іранських дронів-камікадзе: дивіться відео

Іран постачає дрони росії: що відомо