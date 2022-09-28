На відміну від іранських безпілотників, американські є високоточною зброєю, яка має відповідну бойову класифікацію. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов.
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"Українські" дрони-камікадзе
Експерт зазначив, що ЗСУ на сьогодні підтверджено використовували поки один тип дрона-камікадзе американського виробництва.
Switchblade – це високотехнологічний дрон-камікадзе, вони є у двох варіантах – Switchblade 300 та 600. Перший з них нам поставляли давно, ми їх використовували. Але була непідтверджена інформація, нібито Switchblade 300 дуже боїться російської радіоелектронної боротьби. Перешкоди могли дуже впливати на роботу цих дронів,
– пояснив фахівець.
За його словами, Switchblade 300 – це дрон-камікадзе осколково-фугасної дії, який має невеликий заряд і бореться з піхотою супротивника.
"А ось Switchblade 600 – це протитанковий дрон. Відповідно, він бореться із броньованими об'єктами супротивника, також може боротися з піхотою. Вони високоточні: "куди бачу, туди й падаю"... Switchblade керуються до останнього моменту операторами. Діяльність у них менша, ніж іранських – 20 та 40 кілометрів", – додав Жданов.
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Характеристика іранських дронів
Водночас оглядач вказав, що на противагу американським дронам, в іранських – точність лише приблизна, позаяк вони "падають в район" і не мають класифікації.
Не можна сказати, що Shahed 136 йде як протитанковий, а Shahed 192 – це протипіхотний. Це просто дрон-камікадзе: у нього близько 20 кілограмів вибухівки. Він просто падає та вибухає. Його завдання – потрапити до кола діаметром від 50 до 100 метрів. На сьогодні точних даних тактико-технічних характеристик цих дронів немає,
– підкреслив експерт.
На його думку, на відміну від іранських дронів, Switchblade падає "метр в метр".
"Іранський дрон летить на 600 кілометрів – у нього програмована траєкторія. Це означає, що оператор не впливає на його політ. Він летить, як окрема крилата міні-ракета. У деяких джерелах дальність Shahed 136 навіть вказується до 1900 км. Наскільки це правда – питання. Але те, що вони долітають із Криму до Одеси – ми переконалися", – резюмував Жданов.
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Іран постачає дрони росії: що відомо
- Про те, що росія може отримати іранські дрони у ЗМІ говорили ще влітку. Зокрема, повідомлялося, що Білий дім має дані про те, що Іран може поставити росії ударні безпілотники.
- Водночас іран заперечував це, а міністр закордонних справ Нассер Канаані запевняв, що іран не постачатиме росії зброю, зокрема й безпілотники.
- Однак, уже вже початку серпня американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що іран таки міг відправити БпЛА до росії для польових випробувань. І, мовляв, росіяни почали тренування з іранськими безпілотниками.
- 30 серпня представники адміністрації Джо Байдена повідомили журналістам, що росіяни забрали частину дронів з іранського аеродрому та вже доставили їх до росії.
- Вже у вересні українські військові почали збивати іранські дрони, які росіяни маркують іншими марками.
- Через використання іранських дронів президент Володимир Зеленський доручив МЗС відреагувати на це. Згодом Україна ухвалила рішення позбавити посла Ірану в Україні акредитації та скоротити кадровий склад іранського посольства.
- Водночас у Тегерані відкинули всі звинувачення і заговорили про "зовнішній вплив" на відносини з Україною з боку третіх країн.
- Згодом Україна відповіла на позицію ірану, наголосивши, що єдиною "третьою стороною" є іранські безпілотники, які ЗСУ збивають в нашому небі. У Києві переконані, що лише Тегеран несе повну відповідальність за руйнацію відносин з Україною.