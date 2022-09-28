В отличие от иранских беспилотников, американские являются высокоточным оружием, имеющим соответствующую боевую классификацию. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов.

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"Украинские" дроны-камикадзе

Эксперт отметил, что ВСУ на сегодняшний день подтверждено использовали пока один тип дрона-камикадзе американского производства.

Switchblade – это высокотехнологичный дрон-камикадзе, они есть в двух вариантах – Switchblade 300 и 600. Первый из них нам поставляли давно, мы их использовали. Но была неподтвержденная информация, что Switchblade 300 очень боится российской радиоэлектронной борьбы. Препятствия могли оказывать большое влияние на работу этих дронов,

– объяснил специалист.

По его словам, Switchblade 300 – это дрон-камикадзе осколочно-фугасного действия, который имеет небольшой заряд и борется с пехотой противника.

"А вот Switchblade 600 – это противотанковый дрон. Соответственно, он борется с бронированными объектами противника, также может бороться с пехотой. Они высокоточны: "куда вижу, туда и падаю"... Switchblade руководствуются до последнего момента операторами. их меньше, чем иранских – 20 и 40 километров", – добавил Жданов.

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Характеристика иранских дронов

В то же время обозреватель указал, что в противоположность американским дронам, у иранских – точность лишь приблизительная, поскольку они "падают в район" и не имеют классификации.

Нельзя сказать, что Shahed 136 идет как противотанковый, а Shahed 192 – это противопехотный. Это просто дрон-камикадзе: у него около 20 кг взрывчатки. Он просто падает и взрывается. Его задача – попасть в круг диаметром от 50 до 100 метров. На сегодняшний день точных данных тактико-технических характеристик этих дронов нет,

– подчеркнул эксперт.

По его мнению, в отличие от иранских дронов, Switchblade падает "метр в метр".

"Иранский дрон летит на 600 километров – у него программируемая траектория. Это означает, что оператор не влияет на его полет. Он летит, как отдельная крылатая мини-ракета. В некоторых источниках дальность Shahed 136 даже указывается до 1900 км. Но то, что они долетают из Крыма в Одессу – мы убедились", – резюмировал Жданов.

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